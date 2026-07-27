Tutte le mattine, alle prime luci dell'alba, la nostra redazione vi offre una rassegna stampa completa sulla Fiorentina. Passiamo in rassegna gli articoli di quotidiani sportivi come La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport. Non mancano anche testate di riferimento per Firenze come La Nazione, La Repubblica e Corriere Fiorentino. Cosa vi offre Violanews Su Violanews potete dare una prima occhiata sulle prime pagine dei tre quotidiani sportivi. Potete così rendervi conto immediatamente delle notizie più importanti del giorno e di come vengono trattate da Gazzetta, Corriere dello Sport e Tuttosport. Vi proponiamo anche un breve riepilogo degli articoli inerenti la Fiorentina su tutti i quotidiani, sportivi e politici. Vi diamo il modo migliore per scegliere l'argomento giusto da leggere e dove trovarlo. Ovviamente a seguire fino alle 10 potete trovare interviste, approfondimenti, pareri e tutte le notizie dal mercato in poi che vi abbiamo riassunto nel quadro generale già descritto.