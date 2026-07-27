CorFio: "Il sogno di Paratici parla argentino. Ma serve un incastro a metà campo"
Paratici sogna Franco Mastantuono del Real Madrid: decisive le buone relazioni con i Blancos
Paratici sogna Franco Mastantuono del Real Madrid: decisive le buone relazioni con i Blancos
Giampaolo Marchini analizza su La Nazione la cessione di Pietro Comuzzo al Torino: prestito da 1 mln e riscatto a 20 senza controriscatto. Il rischio rimpianto per i viola e il fantasma Kayode
La Fiorentina prepara la sfida al Watford tra doppi allenamenti a Teddington. Grosso prova la novità Fagioli da play con Oulai. Kean torna in gruppo,
La Repubblica fa il punto sul mercato della difesa: Joao Mario vicino alla Fiorentina, mentre è atteso anche l'arrivo di Valdepenas
L'editoriale di Alberto Polverosi: "Paratici da bulldozer con 165 mln spesi, ma la chiave è l'attacco. Servono 35 gol dalle punte per la Fiorentina più forte del decennio"
Dietro l'addio di Comuzzo ci sarebbe una precisa strategia di Paratici: valorizzare il difensore e rinviare ogni decisione definitiva al 2027.
Comuzzo verso il Torino: prestito da 1 mln e riscatto a 19. Il Corriere Fiorentino ripercorre la storia in viola del centrale tra l'offerta del Napoli e l'Azzurro
Rivoluzione in difesa per la Fiorentina: Comuzzo al Torino in prestito con riscatto a 19 mln, bloccato Valdepenas dal Real Madrid. E Grosso valuta la sorpresa Kospo
Tuttosport fa il punto sull'attacco viola: Pellegrino e Pinamonti sono i nomi seguiti in caso di cessione di Kean.
Secondo Tuttosport, Fagioli ha mercato all'estero e potrebbe lasciare Firenze in caso di arrivo di Thorstvedt.
Secondo La Repubblica la questione Kean è in costante sviluppo
La Nazione fa il punto sull'attacco della Fiorentina: da Gudmundsson alle grandi manovre sugli esterni. Sfuma Dovbyk, spunta l'idea Gimenez dal Milan
Tuttosport rilancia la pista Mastantuono: la Fiorentina è il club più avanti per il prestito del talento argentino.
Pietro Comuzzo verso le visite mediche col Torino. I granata spingono anche per Fortini: Paratici chiede 10 milioni complessivi
La Fiorentina chiede 40 milioni per Kean. In caso di addio spuntano due idee
La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato viola: Venezia interessato a Moreno e Sohm, mentre Lazio e altri club osservano i centrocampisti.
Riaperti i contatti tra la Fiorentina e il Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Gli emiliani chiedono 15 milioni, ma la trattativa può sbloccarsi con l'inserimento di una contropartita tecnica
La nostra rassegna stampa 'ultra veloce' sulla Fiorentina
Vi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina
La Fiorentina prosegue il ritiro estivo in Inghilterra spostandosi da Londra a Teddington, nel borough di Richmond upon Thames. La squadra di Fabio Grosso ha lasciato Kensington per raggiungere una…
Anche David De Gea è stato al centro delle critiche da parte dei tifosi quando le cose non andavano bene. Ma lui ha risposto da campione contribuendo alla salvezza della Fiorentina. Secondo quanto…
La Fiorentina continua a costruire una rosa giovane e di prospettiva. Il prossimo rinforzo sarà Victor Valdepenas, terzino sinistro classe 2005 del Real Madrid, che arriverà a titolo definitivo per…
La Fiorentina è vicina a chiudere un altro colpo per gli esterni di difesa. Infatti, come scrive La Gazzetta dello Sport, è solo una questione di tempo per vedere Joao Mario in viola, dal momento che…
Pensiero stupendo. Lo cantava Patty Pravo, lo sognano i tifosi della Fiorentina. La tentazione di Fabio Grosso c'è, ed è quella di provare a schierare un centrocampo di pura tecnica e qualità. Perché,…
Dopo i mancati approdi di Summerville e Greenwood, la Roma è pronta a chiudere per Castro. Il ds d'Amico sta definendo i dettagli con il Bologna per un'operazione da 30 milioni più 5 di bonus. La Roma…
l volto della Fiorentina è destinato a cambiare ancora. La sensazione è che a centrocampo, nonostante gli arrivi di Atta e Oulai, qualcosa debba ancora succedere e che altri movimenti siano previsti…
Il neo arrivato Viery si sta adattando a quelle che sono le richieste di Fabio Grosso, oltre a un tipo di calcio e cultura completamente diversi: "Stiamo lavorando duramente e si è visto anche…
Continua in modo spedito la campagna abbonamenti della Fiorentina che, al termine della prima fase riservata ai vecchi abbonati, ha registrato 11.500 tessere vendute. Il mercato ha sicuramente…
Proseguono in maniera proficua i contatti tra Lazio e Fiorentina per Brescianini e Fabbian. Il club viola ha dato un'apertura di massima alla cessione in prestito senza obbligo di riscatto per…
La conferma di David De Gea come capitano della Fiorentina non ha sorpreso i tifosi viola. Ma resta da capire quali saranno le gerarchie di Grosso. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla…