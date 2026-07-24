Pellegrino, non solo Fiorentina e Juventus. Un altro club di A sull’argentino

Nel frattempo, l’incontro tra Juventus e Parma ha riportato Pellegrino tra i nomi caldi del mercato. L’ipotesi presa in considerazione dai bianconeri sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto, formula già valutata nelle scorse settimane.

Questo rallentamento ha però consentito ad altri club di inserirsi nella corsa. Sia la Fiorentina sia la Roma hanno infatti manifestato interesse per il centravanti del Parma, mantenendo vivi i contatti e monitorando l’evoluzione della situazione. Per la società viola, Pellegrino rappresenta uno dei profili graditi in vista di un eventuale addio di Moise Kean. Il classe argentino piace per caratteristiche e prospettive, anche se, secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, non sarebbe l’unica soluzione valutata dalla dirigenza, che continua a lavorare anche su altri nomi per il reparto offensivo. Lo riporta Tuttosport