La Fiorentina continua a seguire con attenzione la situazione di Mateo Pellegrino, uno dei profili individuati per rinforzare l’attacco in caso di cambiamenti nel reparto offensivo. Nelle ultime ore, infatti, il nome del centravanti argentino è tornato al centro delle strategie di mercato anche della Juventus. Il club bianconero, però, al momento sembra avere altre priorità. L’obiettivo principale resta infatti Randal Kolo Muani e solo dopo aver definito la situazione legata all’attaccante francese la dirigenza potrebbe decidere di affondare il colpo per un’altra punta.
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Pellegrino, non solo Fiorentina e Juventus. Un altro club di A sull’argentino
Nel frattempo, l’incontro tra Juventus e Parma ha riportato Pellegrino tra i nomi caldi del mercato. L’ipotesi presa in considerazione dai bianconeri sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto, formula già valutata nelle scorse settimane.
Questo rallentamento ha però consentito ad altri club di inserirsi nella corsa. Sia la Fiorentina sia la Roma hanno infatti manifestato interesse per il centravanti del Parma, mantenendo vivi i contatti e monitorando l’evoluzione della situazione. Per la società viola, Pellegrino rappresenta uno dei profili graditi in vista di un eventuale addio di Moise Kean. Il classe argentino piace per caratteristiche e prospettive, anche se, secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, non sarebbe l’unica soluzione valutata dalla dirigenza, che continua a lavorare anche su altri nomi per il reparto offensivo. Lo riporta Tuttosport
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