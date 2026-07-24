Via alla tournée inglese: test con QPR e Watford prima del Real Madrid

La Fiorentina vola a Londra per la seconda fase del ritiro. In programma le amichevoli con QPR e il Watford di Bove. Poi Real e Deportivo

La Fiorentina è pronta a inaugurare la seconda fase della preparazione estiva. Dopo due settimane di lavoro al Viola Park, oggi la squadra di Fabio Grosso partirà alla volta di Londra , dove resterà per una settimana per proseguire il percorso di avvicinamento alla nuova stagione. Nel corso della tournée inglese sono in programma due amichevoli. La prima si giocherà domani alle ore 16 contro il Queens Park Rangers , mentre il secondo impegno è fissato per mercoledì 29 alle 20:30 contro il Watford, formazione nella quale milita Edoardo Bove .

Terminata l’esperienza in Inghilterra, la Fiorentina rientrerà venerdì 31 prima di ripartire per Klagenfurt, dove affronterà il Real Madrid allenato da José Mourinho . Tra i protagonisti attesi della sfida potrebbe esserci anche Victor Valdepeñas , il cui arrivo viene considerato ormai in fase di definizione. Il calendario del precampionato proseguirà poi con l’amichevole contro il Deportivo La Coruña, in programma il 6 agosto al Viola Park. Sarà una gara dal sapore speciale per Lorenzo Amatucci , ceduto a titolo definitivo al club spagnolo e pronto a ritrovare da avversario la sua ex squadra.

Questi appuntamenti rappresenteranno tappe fondamentali per permettere a Fabio Grosso di affinare i meccanismi di gioco e mettere minuti nelle gambe dei suoi giocatori. L’obiettivo della Fiorentina è presentarsi al via della nuova stagione con ambizioni rinnovate, dopo un’annata al di sotto delle aspettative. Il campionato che sta per iniziare avrà inoltre un significato particolare per il club viola: alla fine di agosto la Fiorentina celebrerà il centenario della propria storia, un traguardo che la società e l’ambiente vogliono accompagnare con una stagione all’altezza della ricorrenza. Lo riporta il Corriere dello Sport