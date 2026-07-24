Repubblica: “Mercato di esterni in stand-by, Kean resta il nodo ma c’è una soluzione”

Nessun nuovo esterno in arrivo per la tournèe. Si attendono sviluppi su Kean, valutando le alternative in attacco. Poi si presenta Jimenez

Redazione VN 24 luglio 2026 (modifica il 24 luglio 2026 | 09:10)

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato, ma per la partenza della tournée in Inghilterra Fabio Grosso difficilmente potrà contare su nuovi rinforzi offensivi. L’obiettivo della dirigenza era consegnare almeno uno, se non due, esterni al tecnico entro il weekend scorso, ma i tempi si sono allungati e la squadra partirà senza nuovi innesti sulle corsie. Dopo l’amichevole contro il Gubbio, Grosso ha ribadito come la rosa abbia ancora bisogno di essere completata in alcuni ruoli. L’allenatore ha sottolineato che sono arrivati giovani di prospettiva, ma che servirà tempo per accompagnarne la crescita, confermando allo stesso tempo la necessità di intervenire sugli esterni.

Gli esterni — Le opzioni seguite dalla Fiorentina restano numerose, anche se non tutte sembrano concretamente percorribili. Tra i profili valutati, secondo La Repubblica, c’è Franco Mastantuono del Real Madrid, ma il Fulham appare in vantaggio grazie agli ottimi rapporti con il club spagnolo. Anche la pista che porta ad Alajbegovic si è complicata: la concorrenza è elevata e la valutazione del giocatore, complice anche il Mondiale, è salita oltre i 30 milioni di euro. Altri obiettivi, invece, si sono raffreddati. Johan Bakayoko non è più considerato una possibilità dopo la decisione del Lipsia di trattenerlo. Mentre le indiscrezioni su Matías Soulé e Koleoshosono state smentite.

Il futuro di Kean — Parallelamente continua a tenere banco il futuro di Moise Kean. Fabio Grosso ha raccontato di aver ritrovato un giocatore sereno e maturato rispetto agli anni della sua crescita, definendolo un elemento di altissimo livello. Il tecnico ha riconosciuto l’esistenza delle voci di mercato, ribadendo però che l’attenzione del gruppo è rivolta esclusivamente al lavoro sul campo. Ha poi aggiunto che sarebbe felice di poter contare ancora sull’attaccante, ma che, qualora dovesse arrivare un’occasione importante per lui, il club gli augurerebbe il meglio.

Anche la società ha già pianificato i possibili scenari. La priorità resta trattenere Kean, ma esiste un piano alternativo nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il Como, al momento, ha effettuato soltanto un primo sondaggio, ma la Fiorentina sarebbe pronta a valutare una proposta di quella portata, mentre lo stesso attaccante non escluderebbe un trasferimento.

I suoi sostituti e la partenza per l'Inghilterra — Per l’eventuale sostituzione restano monitorati Artem Dovbyk, Mateo Pellegrino e Andrea Pinamonti. Si tratta di profili apprezzati dalla dirigenza, ma che non vengono considerati, almeno al momento, le prime scelte per raccogliere l’eredità del centravanti della Nazionale. È invece da escludere la pista che porta a Lorenzo Lucca, nome già smentito dal club. L’impressione è che Fabio Paratici stia lavorando sottotraccia su un attaccante di primo piano da affondare qualora Kean lasciasse Firenze.

Dopo l’allenamento in programma questa mattina, la Fiorentina partirà per l’Inghilterra. Il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 16, quando i viola affronteranno il Queens Park Rangers nella seconda amichevole del precampionato, in programma al Loftus Road.