La Fiorentina continua a monitorare diversi esterni offensivi. Tra i profili che restano nel mirino di Fabio Paratici ci sono Lang e Zhegrova, nomi mai usciti dai radar della dirigenza viola.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Nazione: “Koleosho, Volpato e Isaksen. Grosso vuole un esterno, i nomi”
La Nazione
Nazione: “Koleosho, Volpato e Isaksen. Grosso vuole un esterno, i nomi”
Resta da definire anche la situazione di Koleosho, considerato un'opzione per le rotazioni insieme a Volpato, Isaksen e Cancellieri
Resta da definire anche la situazione di Koleosho, considerato un'opzione per le rotazioni insieme a Volpato, Isaksen e Cancellieri.
Tra le possibili occasioni di mercato c'è infine Manor Solomon: con il passare delle settimane il Tottenham potrebbe abbassare le proprie richieste economiche, rendendo l'operazione più accessibile. Lo scrive la Nazione.
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