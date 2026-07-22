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Nazione: “Koleosho, Volpato e Isaksen. Grosso vuole un esterno, i nomi”

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Resta da definire anche la situazione di Koleosho, considerato un'opzione per le rotazioni insieme a Volpato, Isaksen e Cancellieri
Redazione VN

La Fiorentina continua a monitorare diversi esterni offensivi. Tra i profili che restano nel mirino di Fabio Paratici ci sono Lang e Zhegrova, nomi mai usciti dai radar della dirigenza viola.

Resta da definire anche la situazione di Koleosho, considerato un'opzione per le rotazioni insieme a Volpato, Isaksen e Cancellieri.

Tra le possibili occasioni di mercato c'è infine Manor Solomon: con il passare delle settimane il Tottenham potrebbe abbassare le proprie richieste economiche, rendendo l'operazione più accessibile. Lo scrive la Nazione.

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