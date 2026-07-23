Notizie, aggiornamenti, approfondimenti sul calciomercato e interviste esclusive per delineare quella che sarà la rosa della Fiorentina per la prossima stagione. Vi proponiamo tutti i movimenti in entrata e in uscita della società viola, tra voci di mercato e indiscrezioni. La redazione di Violanews.com vi terrà sempre aggiornati sugli sviluppi in casa viola. Calciomercato Fiorentina Calciomercato in continua evoluzione per la squadra viola reduce dal ritorno nelle coppe europee e purtroppo da alcune cessioni di giocatori importanti. La dirigenza della Fiorentina dovrà fare diversi acquisti se vorrà mantenere il posto in Europa. Violanews.com vi offre tutti i giorni una rassegna stampa completa e durante il giorno gli aggiornamenti dal web e con le notizie esclusive dell'esperto di mercato Nicolò Schira.