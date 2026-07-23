Parma, Pellegrino vicino all'addio? Offerta per un attaccante del Tigre
Il Parma prova a giocare d'anticipo
Il Parma prova a giocare d'anticipo
La Fiorentina continua a tenere d'occhio Solomon
Esclusiva VN - Montenegro lascia a sorpresa Firenze: nuovo capitolo tra i pro
Trapani saluta la Fiorentina: sfuma il Modena, si trasferisce all'Alcione
Il Milan valuta l'argentino classe 2003 della Roma: Soulé proposto nelle ultime settimane. Ecco lo scenario
Il portiere classe 2009 Tommaso Mazzi lascia la Fiorentina e passa al Cesena Primavera. Per lui subito l'incrocio con gli ex il 31 ottobre.
Il difensore viola saluta, almeno momentaneamente, per vestirsi di granata: ricapitoliamo formula e cifre
Tuttosport fa il punto sull'attacco viola: Pellegrino e Pinamonti sono i nomi seguiti in caso di cessione di Kean.
Secondo Tuttosport, Fagioli ha mercato all'estero e potrebbe lasciare Firenze in caso di arrivo di Thorstvedt.
Secondo La Repubblica la questione Kean è in costante sviluppo
Tuttosport rilancia la pista Mastantuono: la Fiorentina è il club più avanti per il prestito del talento argentino.
Pietro Comuzzo verso le visite mediche col Torino. I granata spingono anche per Fortini: Paratici chiede 10 milioni complessivi
La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato viola: Venezia interessato a Moreno e Sohm, mentre Lazio e altri club osservano i centrocampisti.
Riaperti i contatti tra la Fiorentina e il Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Gli emiliani chiedono 15 milioni, ma la trattativa può sbloccarsi con l'inserimento di una contropartita tecnica
Fiorentina, idea Jadon Sancho: Paratici proporrebbe tre anni per l'esterno svincolato
A un certo punto del mercato sembrava che le strade di Tolu Arokodare e della Fiorentina si sarebbero incrociate. Invece la dirigenza viola ha deciso di puntare su Inao Oulai, riempiendo l'ultimo slot…
Fabio Paratici non ha seguito la Fiorentina nella tournée inglese e questo è un preciso segnale di come le trattative di mercato procedano in modo rapidamente. I dirigenti viola hanno due priorità per…
In questa pagina potete trovare tutte le operazioni concluse in entrata e uscita dalla Fiorentina nella sessione di mercato estiva 2026/27. Acquisti - con i botti di inizio luglio a farla da padroni -…
Sono tanti i colpi in entrata effettuati dalla Fiorentina. Per questo adesso è necessario operare anche con le cessioni. La Nazione fa il punto sugli uscenti in casa viola: Lui Balbo è stato ceduto…
Joao Mario si prepara a diventare una nuova risorsa per la fascia destra della Fiorentina, dove ricoprirebbe il ruolo di terzino nel 4-3-3 di Fabio Grosso. Pur essendo nato calcisticamente come…
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la tournée in Inghilterra. Di questa non fanno parte Sohm, Moreno e Balbo, esclusi per motivi legati al mercato. Per quanto riguarda Luis Balbo, il…
La Fiorentina accelera per l'arrivo di Joao Mario coinvolto in una trattativa che sembra essersi sbloccata appena la Juventus ha aperto alla cessione con la formula del prestito con diritto di…
La Lazio ha bisogno di rinforzi a centrocampo e segue con attenzione Giovanni Fabbian e Marco Brescianini della Fiorentina. L'obiettivo è colmare una lacuna nel mezzo della trequarti per passare al…
La Fiorentina ha annunciato la cessione di Scuderi alla Juve Stabia, il comunicato: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in…
Arrivano conferme sul futuro di Franco Mastantuono. Il Real Madrid ha dato il via libera alla cessione in prestito del gioiellino argentino classe 2007, come confermato da Fabrizio Romano sul proprio…
La Lazio è alle prese con un vero e proprio intrigo che riguarda Romagnoli. Il difensore (per la seconda volta) sembrava diretto all'Al-Sadd, ma tutto pare saltare di nuovo. Bisognerà capire cosa…
Dopo i numerosi acquisti la Fiorentina ha la necessità di sfoltire la rosa. Il nome più caldo da questo punto di vista è Niccolò Fortini che ha il contratto in scadenza. Sul terzino ci sono da tempo…