Il Real Madrid ha aperto ad un trasferimento in prestito per Franco Mastantuono, ala destra argentina, classe 2007, reduce da una stagione un po' nell'ombra, questa estate. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il club punta a cederlo in prestito secco, senza opzione di acquisto, sulla falsariga dell'operazione Endrick-Lione di gennaio scorso. In Europa sono tante le squadre interessate, non solo in Spagna, ma la decisione finale spetta al calciatore e al Real Madrid.
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VIOLA NEWS calciomercato Real, sul mercato anche Mastantuono. Romano: “Offerte non solo dalla Spagna”
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Real, sul mercato anche Mastantuono. Romano: “Offerte non solo dalla Spagna”
Franco Mastantuono pronto a lasciare in prestito il Real Madrid questa estate: tanti club interessati, tra Spagna e resto d'Europa
Il buon rapporto con la Fiorentina—
C'è la possibilità che tra le interessate ci sia anche la Fiorentina, visto il buon rapporto con il Real Madrid, dopo l'affare Valdepenas e l'interesse, citato nei giorni scorsi ,anche per Pitarch. I viola devono riformare completamente la batteria degli esterni e quello di Mastantuono potrebbe essere un nome importante da cui ripartire. Che l'amichevole a Klagenfurt del 1° agosto possa dare qualche segnale sotto questi aspetti? Presto lo scopriremo.
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