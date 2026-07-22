Real, sul mercato anche Mastantuono. Romano: “Offerte non solo dalla Spagna”

Franco Mastantuono pronto a lasciare in prestito il Real Madrid questa estate: tanti club interessati, tra Spagna e resto d'Europa

Il Real Madrid ha aperto ad un trasferimento in prestito per Franco Mastantuono, ala destra argentina, classe 2007, reduce da una stagione un po' nell'ombra, questa estate. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il club punta a cederlo in prestito secco, senza opzione di acquisto, sulla falsariga dell'operazione Endrick-Lione di gennaio scorso. In Europa sono tante le squadre interessate, non solo in Spagna, ma la decisione finale spetta al calciatore e al Real Madrid.