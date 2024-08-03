PSG ancora in finale di Champions, Ambrosini su Luis Enrique: "Mi ricorda Gasperini"
Per il secondo anno di fila la compagine parigina guidata dal tecnico spagnolo arriva in finale di Champions
Per il secondo anno di fila la compagine parigina guidata dal tecnico spagnolo arriva in finale di Champions
Finisce 1-1 l'andata della semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal. Sicuramente non una partita spettacolare come quella di ieri tra PSG e Bayer Monaco. Altre idee di calcio si…
Il regista della Fiorentina applaude la prestazione superba delle due squadre autrici di una partita fantastica
Bayern Monaco - Real Madrid 4-3 e Sporting-Arsenal 0-0 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. All'andata i tedeschi avevano vinto 2-1 in Spagna e 1-0 i londinesi contro i portoghesi.
Doveva essere un ottavo di finale pieno di speranze per il Galatasaray. Ed invece la trasferta di Anfield si è trasformata in un vero incubo. Prima Osimhen ha riportato la frattura del braccio destro.
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Serata surreale per il Tottenham al Metropolitano. Nella sfida contro l’Atletico Madrid, la scelta di Igor Tudor di lasciare inizialmente fuori Guglielmo Vicario ha generato un primo scorcio di…
LIVE 13.20 - Buono anche il sorteggio del Bologna di Vicenzo Italiano che pesca il Brann invece della Dinamo Zagabria. 12.25 - Sorteggio fortunato per l'Inter di Chivu, che sfiderà il Bodo Glimt.
La Champions League regala delle emozioni incredibili. Nella tonnara dll'ultima caotica giornata il Benfica di Josè Mourinho aveva bisogno di una vittoria, e di alcuni risultati favorevoli, per…
La Juventus è costretta a vincere contro il Benfica se vuole scalare la classifica di Champions League. Per Luciano Spalletti la tensione si è sentita fino ad arrivare alla discussione con un tifoso…
Domani torna la Champions League e l'Atalanta sarà di scena in casa contro il Brugge. Nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore degli orobici Ivan Juric ha parlato anche di Ademola Lookman,…
Il PSG ha surclassato l'Inter in finale di Champions League, salendo sul tetto d'Europa per la prima volta nella sua storia. Una vittoria schiacciante quella dei francesi, che hanno dominato per tutti…
Nella conferenza stampa alla vigilia dell'ultima gara stagionale contro il Rennes, il tecnico dell'Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato anche del suo futuro: A fine campionato parleremo col…
Dopo l'1-0 dell'andata, anche al ritorno il Paris Saint-Germain di Luis Enrique batte l'Arsenal (stavolta per 2-1) e si guadagna in questo modo il pass per la finale di Champions League, in programma…
Uscire dallo stadio in anticipo rispetto al triplice fischio dell'arbitro: un vizio che alcuni tifosi non sembrano voler perdere. E' successo anche a San Siro in occasione della semifinale di ritorno…
Con la presenza da titolare questa sera contro l'Inter, Thomas Muller raggiunge Lionel Messi al terzo posto nella classifica dei giocatori con più partite giocate in Champions League. Gara numero 163,…
Quarti di finale di ritorno tra Aston Villa e Paris Saint-Germain, tensione alle stelle poco prima del calcio d'inizio, specie da parte della compagine inglese, vogliosa di rimontare lo svantaggio…
Ha dell'incredibile quello successo nella prima giornata degli ottavi di finale di Champions League. Il PSV, dopo aver eliminato la Juventus ai play off, ha pescato dalle urne l'Arsenal di Arteta.
Il classe 2005 Chemsdine Talbi ha punito l'Atalanta ieri sera con una doppietta. Il belga entra così al 4° posto nella classifica dei più giovani a siglare due goal nella stessa gara ad eliminazione…
L'eliminazione dalla Champions League contro il Brugge è stata una brutta botta per l'Atalanta. Un episodio chiave è stato il rigore sbagliato da Lookman. Il Pallone D'oro africano in carica ha…
E voi, vi ricordate di Pavlidis? Facciamo un piccolo passo indietro; estate, primi giorni di mercato e un attaccante da trovare. Uno dei nomi sulla lista dei desideri viola era Vangelis Pavlidis, al…
Come racconta calciomercato.com, prima del calcio d'inizio al Gewiss Stadium della sfida tra Atalanta e Real c'è stato un breve omaggio del pubblico per Josip Ilicic, presente all'impianto bergamasco…
Con appena un punticino in cinque partite, tenere il Bologna in corsa nella nuova Champions League sarà alquanto complicato, ma Vincenzo Italiano non si scoraggia alla vigilia della sfida contro il…
Nella conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Bologna, il tecnico dei Reds Arne Slot ha speso parole di elogio per l'ex allenatore viola Vincenzo Italiano: "Italiano è in buona compagnia perché…
Vigilia della gara di Champions tra Bologna e Shakhtar Donetsk, esordio per i rossoblù che dopo 60 anni tornano a giocare la principale competizione europea. L' ex allenatore della Fiorentina Vincenzo…
Mounir Nasraoui, padre del giocatore del Barcellona Lamine Yamal, è stato accoltellato questa notte in un parcheggio di Mataró, come ha appreso il quotidiano spagnolo La Vanguardia e come hanno…
"Un processo lento e dall’esito incerto. È il percorso di graduale re-inserimento che da qualche giorno sta portando avanti Sofyan Amrabat, che ieri si è allenato al mattino (a parte) al Viola Park…