Fiorentina, ti ricordi di Pavlidis? Ha appena segnato una tripletta al Barca in 30' R. VN Redazione VN 21 gennaio 2025 - 22:30 21 gennaio

E voi, vi ricordate di Pavlidis? Facciamo un piccolo passo indietro; estate, primi giorni di mercato e un attaccante da trovare. Uno dei nomi sulla lista dei desideri viola era Vangelis Pavlidis, al…