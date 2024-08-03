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Champions League

Champions League coppa trofeo

Champions League, Bayern e Arsenal in semifinale

R. VN

Bayern Monaco - Real Madrid 4-3 e Sporting-Arsenal 0-0 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. All'andata i tedeschi avevano vinto 2-1 in Spagna e 1-0 i londinesi contro i portoghesi.

Lamine Yamal

Dalla Spagna, accoltellato il padre di Lamine Yamal

R. VN

Mounir Nasraoui, padre del giocatore del Barcellona Lamine Yamal, è stato accoltellato questa notte in un parcheggio di Mataró, come ha appreso il quotidiano spagnolo La Vanguardia e come hanno…