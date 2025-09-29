Dea-Lookman, pace a tempo? Il nigeriano pronto al debutto da titolare in Champions

Domani torna la Champions League e l'Atalanta sarà di scena in casa contro il Brugge. Nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore degli orobici Ivan Juric ha parlato anche di Ademola Lookman, ai margini della formazione nerazzurra dopo il caos per il suo mancato trasferimento all'Inter. Per il nigeriano solo 3' fin qui in stagione:
Si allena con noi già da diverse settimane, è regolarmente a disposizione e sinceramente ci sto pensando in vista di domani, riguardo ad un suo possibile schieramento subito ad inizio partita. Lo stesso discorso vale per Ederson: sono due giocatori molto importanti e che a questo punto della stagione dobbiamo reinserire nelle rotazioni. Possono darci qualcosa in più considerando le loro caratteristiche.
