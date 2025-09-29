Dea-Lookman, pace a tempo? Il nigeriano pronto al debutto da titolare in Champions

Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, in conferenza stampa ha detto che ci sta pensando

Domani torna la Champions League e l'Atalanta sarà di scena in casa contro il Brugge. Nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore degli orobici Ivan Juric ha parlato anche di Ademola Lookman, ai margini della formazione nerazzurra dopo il caos per il suo mancato trasferimento all'Inter. Per il nigeriano solo 3' fin qui in stagione: