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Stadi

6 luglio 1950 lo stadio dei 120.00 a Firenze dal Mattino small

76 anni fa l'annuncio dello stadio da 120.000 posti a Firenze

R. Vinciguerra

Di seguito riportiamo il testo de "LA NAZIONE" del 7 luglio 1950, in cui il sindaco di Firenze Mario Fabiani presentò alla città il progetto dell'ampliamento del "Comunale" di Firenze fino a 120.000…