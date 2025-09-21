VIDEO - Curva Fiesole, si intravede la copertura: l'avanzamento dei lavori
Negli altri casi i capitali sono privati
Entra in una fase cruciale il futuro dello stadio Artemio Franchi, sospeso tra il piano di restyling e la corsa per ospitare Euro 2032. Come riportato nell'edizione odierna de La Repubblica, la prima…
Il Comune di Firenze conferma il percorso per la candidatura agli Europei 2032 dello stadio Artemio Franchi e ribadisce l'impegno della riqualificazione anche in merito alla proposta della Fiorentina.
Di seguito riportiamo il testo de "LA NAZIONE" del 7 luglio 1950, in cui il sindaco di Firenze Mario Fabiani presentò alla città il progetto dell'ampliamento del "Comunale" di Firenze fino a 120.000…
Il direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze, Alessandro Dreoni, ha parlato dei lavori al Franchi ai microfoni dell'ANSA. Le sue parole: "La scadenza di fine lavori per lo stadio Franchi di…
Proseguono i lavori di restyling del Franchi. Di seguito il nuovo comunicato da parte del Comune di Firenze sui lavori: La Giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo che definisce il percorso…
Il Comune di Firenze ha annunciato l'avvio di una nuova fase del cantiere per intervenire tra piazzale Campioni del ’56 e il giardino Niccolò Galli, con l’obiettivo di garantire sicurezza,…
A margine della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2026, la sindaca Sara Funaro, ha parlato dei lavori dello Stadio Artemio Franchi: Lavori fino alle 22? Questo è un passaggio…
La sindaca di Firenze Sara Funaro è tornata a parlare del tema stadio stamattina, alla luce del comunicato di ieri sulla Fiorentina a proposito del project financing sul restyling dell'Artemio…
La nuova curva Fiesole inizia a prendere forma. La scorsa settimana è stata posizionata anche l’ultima trave che di fatto completa la struttura della nuova curva. In gergo si chiama catino, in pratica…
Sara Funaro torna a parlare dei lavori dello stadio Artemio Franchi, affermando: "Il cantiere sta procedendo secondo cronoprogramma, siamo nella fase del montaggio delle travi d'acciaio che è…
Il futuro dello stadio Artemio Franchi torna al centro del dibattito politico e sportivo. La notizia del possibile accordo tra Fiorentina e il Comune di Firenze per il restyling dello Stadio Artemio…
Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, ha commentato le parole del ministro per lo Sport e i Giovani Abodi in merito allo Stadio Franchi. Le sue parole a Italpress: > Ho apprezzato molto le parole del…
Ad ottobre 2026 il Comitato Esecutivo della Uefa dovrà decidere le 10 città che ospiteranno Euro 2032. L'Italia e la Turchia dovranno sottoporre all'attenzione degli uffici del massimo organismo…
Riguardo gli stadi italiani che potrebbero ospitare i prossimi Europei 2032, “è chiaro che è una competizione ancora aperta, teoricamente non per due, ma per cinque stadi, perché tutti ancora possono…
Con l'arrivo dell'ultima perizia di variante approvata a fine gennaio a Palazzo Vecchio, è arrivato anche un cambio decisionale. Le gradinate della nuova curva Fiesole si reggeranno su travi…
Dai documenti dell'ultima variante cantiere emerge che la riprofilatura della Maratona - una struttura sopra le gradinate per aumentare la profondità delle sedute migliorando il comfort - non è…
L'assessore allo Sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, ha confermato quanto detto dalla sindaca Sara Funaro in merito al costo della riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi. I lavori…
La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato a Toscana Tv della situazione lavori dello stadio Artemio Franchi. Queste le sue parole: Poco tempo fa ho comunicato il cronoprogramma per quel che…
Letizia Perini, assessore con deleghe allo sport, politiche giovanili e tradizioni popolari, ha risposto al 'question time' in consiglio comunale sulla mancanza di un cronoprogramma relativo ai lavori…
Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha parlato del tema stadio, il giorno dopo l'incontro avvenuto a Nyon con la UEFA per la candidatura del nuovo Franchi ad Euro 2032. Ecco le sue parole: "Quello di…
Michele Uva, Executive Director della UEFA, ha affrontato il tema stadi in Italia al Social Football Summit di Torino: > Sono molto positivo, non mi arrendo. L’Italia ha tempo fino all’1 ottobre 2026…
Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha commentato la situazione stadi in vista dell’Europeo del 2032. Ecco le sue parole riportate da SkyTg24: > Non basta la sensibilità sul tema stadi, quella c'è…
L'amministrazione comunale non ha digerito le affermazioni del consigliere della Lista civica Eike Schmidt Massimo Sabatini sul subappalto relativo alle strutture metalliche dello stadio Artemio…
Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha svelato l'arrivo di ulteriori 100 milioni per la riqualificazione o realizzazione degli stadi finalizzati a Euro 2032. Ecco le sue parole: > È in arrivo una…
"Lo stadio? Oggi preferiamo parlare di paesaggio, ma vi assicuro che arriverà un momento in cui parleremo anche della questione del Franchi e ci diremo tutto quanto". Con questa frase sibillina,…
Oggi la sindaca di Firenze, Sara Funaro, è tornata a parlare dello Stadio Franchi, dopo le notizie emerse ieri. Ecco le parole della sindaca a margine dell'evento Fondamenta: "Andando a guardare come…
Come racconta gazzetta.it, lo stadio San Siro sta per essere ceduto dal Comune di Milano ai due club della città, ovvero Milan ed Inter. Appena il consiglio comunale approverà la delibera della…
Dopo un'estate di lavori e le prime quattro partite ufficiali giocate in trasferta dalla Fiorentina, comincia a intravedersi qualcosa della nuova Curva Fiesole, che prosegue via via nella sua…