L'ex sindaco Nardella sullo stadio: "Firenze avanti rispetto alle altre città" R. VN Redazione VN 28 febbraio - 13:03 28 febbraio

Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, ha commentato le parole del ministro per lo Sport e i Giovani Abodi in merito allo Stadio Franchi. Le sue parole a Italpress: > Ho apprezzato molto le parole del…