"Quella del commissario per gli stadi sarà una figura fondamentale nel percorso di realizzazione dei nuovi impianti. Con o senza Euro 2032 questa cosa in Italia va fatta: servono impianti accessibili, moderni ed ambientalmente sostenibili", aveva detto quest'estate il ministro per lo sport e giovani Andrea Abodi. Oggi, come riporta l'Ansa, l'ex presidente della Lega Serie B ha annunciato: "Il nome del commissario per gli stadi mi auguro arrivi entro questa settimana, ci sono tante persone di qualità che stiamo valutando e che dimostrano di avere conoscenze e competenze, ma ora è arrivato il momento di scegliere".
Il ministro Abodi: “Presto il nome del commissario per gli stadi, sarà fondamentale”
Entro l'ottobre del 2026 la Federcalcio dovrà indicare i cinque impianti che potranno ospitare gli Europei del 2032
