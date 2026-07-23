L’ex difensore viola Malusci ha commentato il momento della Fiorentina
Radio e tv
Michele Serena ha fatto il punto sul mercato della Fiorentina
Flachi: "Kean? Se arriverà l'offerta giusta non sarà facile tenerlo"
Le parole di Flachi sul futuro di Kean e sul momento della Fiorentina
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"Il Pentasport", la trasmissione dei tifosi viola in onda su Radio Bruno Toscana. Segui sul nostro sito la diretta video, grazie alla webcam di Violanews.com. La diretta streaming
Monti: "Kean? Non ha voglia di partire, lo terrei. Comuzzo bene in prestito"
Gianfranco Monti è intervenuto al Pentasport: il suo parere su Comuzzo e Kean
Watford-Fiorentina, mercoledì ore 20:30: dove vederla in tv e streaming
Watford e Fiorentina si affronteranno a Vicarage Road alle ore 20:30
Milan, spunta Soulé: i rossoneri valutano il talento della Roma. Ecco le condizioni
Il Milan valuta l'argentino classe 2003 della Roma: Soulé proposto nelle ultime settimane. Ecco lo scenario
Riprendiamo una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina attraverso le radio e tv locali. Giorno per giorno…
Santoni: "Fiorentina ambiziosa. Grosso era perfetto per la Nazionale"
Le parole del giornalista del Corriere dello Sport al Pentasport di Radio Bruno
Sull'interesse del Como per Kean Credo che il Como possa fare sul serio per Kean. Ha una proprietà molto solida e le risorse economiche per presentare un’offerta importante. Se dovesse arrivare una…
Bocci: "Consigliai Orsolini ai viola. Mi piacerebbe Zaccagni, rischioso cedere Kaen"
Alessandro Bocci è intervenuto oggi al Pentasport di Radio Bruno, per dire la sua sulle ultime di mercato e la squadra viola che si sta formando: > Quella della Nazionale, una vicenda surreale.
Moretto: "Moise Kean il preferito di Fabregas. L'alternativa all'attaccante viola"
C'è incertezza sul futuro di Moise Kean. Grosso ha ribadito la sua speranza nella permanenza del giocatore, lasciando però trapelare che la Fiorentina ascolterà ogni offerta ritenuta idonea alla…
Riprendiamo con una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina, attraverso le radio e tv locali. Giorno per…
Graziani: "Non mi fido delle amichevoli estive. Giovani? In Italia non c'è pazienza"
Ciccio Graziani, ai microfoni di Radio Sportiva, si è espresso in merito al campionato italiano. Le sue parole: > Sono troppi anni che non siamo più una Nazionale o un campionato appetibile. Il nostro…
Monti: "Fagioli e Oulai non giocano insieme. Quando arriveranno gli esterni"
Gianfranco Monti, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato l'amichevole della Fiorentina contro il QPR: > È una partita ingiudicabile, sono in ritiro da poco. Le gambe sono quelle che…
QPR-Fiorentina, ore 16:00: dove vederla in tv e streaming
La Fiorentina vola in Inghilterra: sabato 25 luglio (ore 16:00) il primo test a Londra contro il QPR al Matrade Loftus Road Stadium, prima della sfida al Watford di mercoledì 29. Con le trattative…
Marchini: "Mandragora ha richieste. Viery? C'è molta curiosità"
Giampaolo Marchini, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare delle ultime in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: > Mandragora? Ha qualche richiesta, ma non vedo…
Da Torino: "Trattativa conclusa per Joao Mario. Fiorentina scelta allettante"
Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera Torino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione di Joao Mario. Ecco le sue parole: > Per il calciatore la…
Bucchioni: "Centrocampo viola tecnico ma leggero. Oulai? Ottime impressioni"
Enzo Bucchioni, noto giornalista e nostro opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Fabio Grosso: > Sarà difficile vedere il gioco di Grosso senza…
Riprendiamo con una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina, attraverso le radio e tv locali. Giorno per…
Scanagatta: "Non ho capito le intenzioni sulle cessioni. Ho visto due Kean diversi"
Ubaldo Scanagatta è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno sul momento della Fiorentina: "Ci sono ancora parecchie incertezze, non ho capito quali sono le vere intenzioni in termini di cessione.
Amoruso: "Joao Mario cambia l'utilizzo di Jimenez. Ecco chi saranno i due centrali"
L'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato le mosse del mercato della squadra di Grosso, intervenendo al Pentasport di Radio Bruno: Il mercato della Fiorentina "Secondo me Jimenez può giocare anche…
Carnasciali: "Il mercato lo sta facendo uno del mestiere. Kean? Dico questo"
L'ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali è intervenuto sulle frequenze del Pentasport di Radio Bruno: Il mercato della Fiorentina "Il mercato sta andando nella direzione giusta, lo sta…
Ferrara: "Joao Mario? Paratici ci ha abituati bene. Si apre un nuovo ciclo"
Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del mercato della Fiorentina: Il commento al mercato "Il mancato arrivo degli italiani alla Fiorentina? O non esistono oppure…
Malusci: "Kean? Chiederei più di 40 milioni. Joao Mario mi piace, ha una pecca"
Il filo diretto di oggi al Pentasport di Radio Bruno ha avuto come ospite l'ex difensore viola Alberto Malusci, che ha risposto alle domande degli ascoltatori: Nel calcio moderno il fatto di partire…
L'ex procuratore, Furio Valcareggi, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole: Alla luce degli acquisti fatti da Paratici, credo che la Fiorentina lotterà per i…
Masini: "Cedo più volentieri Kean che Fagioli. E so anche con chi sostituirlo"
Marco Masini, cantante e tifoso viola, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: la prima domanda ha riguardato Moise Kean, quindi il discorso si è spostato su tutto il fronte offensivo in fase di…
Riprendiamo con una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina, attraverso le radio e tv locali. Giorno per…
R.Galli: "Per l'esterno servirà tempo. Kean? Se tentato meglio cederlo"
Nel corso del Pentasport su Radio Bruno, il giornalista Riccardo Galli ha parlato del futuro della Fiorentina e non solo. Ecco le sue parole: "Sinceramente non mi aspetto blitz improvvisi nei prossimi…
Bocci: "Kean non è la punta ideale per Grosso. Gud? No a cessioni in Italia"
Il giornalista, Alessandro Bocci, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina e del mercato viola. Ecco le sue parole: "Inutile avventurarsi in analisi affrettate sulla…