Monti: "Fagioli e Oulai non giocano insieme. Quando arriveranno gli esterni" R. VN Redazione VN 25 luglio - 19:20 25 luglio

Gianfranco Monti, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato l'amichevole della Fiorentina contro il QPR: > È una partita ingiudicabile, sono in ritiro da poco. Le gambe sono quelle che…