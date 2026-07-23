Viola News

Radio e tv

Tutte le dichiarazioni di tesserati, opinionisti e protagonisti del mondo del pallone rilasciate alle emittenti televisive e radiofoniche le trovate in questa sezione, riprese in diretta o raccolte in differita dai nostri redattori.
Viola Park

La Fiorentina oggi su radio e tv locali

R. VN

Riprendiamo una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina attraverso le radio e tv locali. Giorno per giorno…

La Fiorentina oggi su radio e tv locali

R. VN

Riprendiamo con una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina, attraverso le radio e tv locali. Giorno per…

Queens Park Rangers v Wrexham AFC - Sky Bet Championship

QPR-Fiorentina, ore 16:00: dove vederla in tv e streaming

R. VN

La Fiorentina vola in Inghilterra: sabato 25 luglio (ore 16:00) il primo test a Londra contro il QPR al Matrade Loftus Road Stadium, prima della sfida al Watford di mercoledì 29. Con le trattative…

La Fiorentina oggi su radio e tv locali

R. VN

Riprendiamo con una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina, attraverso le radio e tv locali. Giorno per…

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La Fiorentina oggi su radio e tv locali

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Riprendiamo con una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina, attraverso le radio e tv locali. Giorno per…