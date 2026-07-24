Il filo diretto di oggi al Pentasport di Radio Bruno ha avuto come ospite l'ex difensore viola Alberto Malusci, che ha risposto alle domande degli ascoltatori:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Kean? Chiederei più di 40 milioni. Joao Mario mi piace, ha una pecca”
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Malusci: “Kean? Chiederei più di 40 milioni. Joao Mario mi piace, ha una pecca”
Il filo diretto con gli ascoltatori alla radio
Nel calcio moderno il fatto di partire dalla panchina non è sempre una bocciatura, i titolari sono sedici in una giornata. In questo momento vedo una grande rivoluzione e sono molto contento. Ndour e Mandragora possono benissimo far parte del progetto e partire dietro Oulai, Fagioli e Atta che sono tanta roba.
Kean—
Se un giocatore vuole rimanere, trova il modo di rimanere, clausola o non clausola. Se mi portano 40 milioni? A me sembrano pochi, guardando al quadro generale del giocatore. Chiederei qualcosa in più, specie se a volerlo è il Como che deve adeguare le proprie spese alla competizione che va a giocare. In definitiva dipende da lui, dalla sua voglia di essere un calciatore di prim'ordine. I procuratori dovrebbero avere nell'entourage qualcuno che ha giocato, non possono essere tutti attaccati ai soldi, servirebbe riportare l'attenzione sul percorso e sul campo.
Mastantuono in prestito secco—
Se riesco ad investire su un giocatore preferisco, diventa un prodotto mio. Il lavoro più grande è trovare giocatori sulle ali e costano tanto, però credo che Paratici non stia a badare a spese, più che altro cercherà veramente i giocatori giusti.
Joao Mario—
Mi piace molto, nasce come esterno alto e poi diventa terzino, ha gamba, un buon piede, ambidestro. Bisogna stare attenti sulla fase difensiva, c'è ancora un po' da lavorarci ma è un bel profilo.
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