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Malusci: “Kean? Chiederei più di 40 milioni. Joao Mario mi piace, ha una pecca”

Alberto Malusci oggi
Il filo diretto con gli ascoltatori alla radio
Federico Targetti
Federico Targetti Caporedattore 

Il filo diretto di oggi al Pentasport di Radio Bruno ha avuto come ospite l'ex difensore viola Alberto Malusci, che ha risposto alle domande degli ascoltatori:

Nel calcio moderno il fatto di partire dalla panchina non è sempre una bocciatura, i titolari sono sedici in una giornata. In questo momento vedo una grande rivoluzione e sono molto contento. Ndour e Mandragora possono benissimo far parte del progetto e partire dietro Oulai, Fagioli e Atta che sono tanta roba.

Kean

—  

Se un giocatore vuole rimanere, trova il modo di rimanere, clausola o non clausola. Se mi portano 40 milioni? A me sembrano pochi, guardando al quadro generale del giocatore. Chiederei qualcosa in più, specie se a volerlo è il Como che deve adeguare le proprie spese alla competizione che va a giocare. In definitiva dipende da lui, dalla sua voglia di essere un calciatore di prim'ordine. I procuratori dovrebbero avere nell'entourage qualcuno che ha giocato, non possono essere tutti attaccati ai soldi, servirebbe riportare l'attenzione sul percorso e sul campo.

Mastantuono in prestito secco

—  

Se riesco ad investire su un giocatore preferisco, diventa un prodotto mio. Il lavoro più grande è trovare giocatori sulle ali e costano tanto, però credo che Paratici non stia a badare a spese, più che altro cercherà veramente i giocatori giusti.

Joao Mario

—  

Mi piace molto, nasce come esterno alto e poi diventa terzino, ha gamba, un buon piede, ambidestro. Bisogna stare attenti sulla fase difensiva, c'è ancora un po' da lavorarci ma è un bel profilo.

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