L'ex procuratore, Furio Valcareggi, ha parlato a Lady Radio della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
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Valcareggi: “La Fiorentina lotterà per i primi tre posti. Kean? Sacrificabile”
Le parole dell'ex procuratore, Furio Valcareggi, sul lavoro di Paratici per questa Fiorentina e il futuro di Kean e compagnia
Alla luce degli acquisti fatti da Paratici, credo che la Fiorentina lotterà per i primi tre posti in campionato. Questi giocatori nuovi sono tanta roba. Il direttore è abituato a spendere tanto in botteghe care, non si accontenta della mediocrità. Chiaramente questo va ponderato rispetto alle uscite, come quella paventata di Fagioli, che io non venderei. È un giocatore che sposta molto sul finale del campionato: si tratta di un centrocampista di gran classe, completo e se in forma anche grintoso. Ha un piede educatissimo, forse il migliore a centrocampo per la Fiorentina.
Sulle possibile cessioni—
Fagioli, come detto, lo terrei assolutamente. Se dovessi sacrificare qualcuno venderei Gudmundsson. Ha giocato male la scorsa stagione. Ha doti ben note a tutti, ma troppo rare. Non ha continuità e sembra che voglia solo divertirsi. Non gioca con troppa grinta, quindi che vada a divertirsi altrove. Kean è sacrificabile. Il Mondiale ha annacquato il suo valore di mercato e di centravanti forti ne trovi tra Europa e Africa. Non mi preoccuperebbe una sua cessione. Non è affidabile ed è decisivo solo per poche partite.
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Su Piccoli—
Piccoli me lo tengo, in panchina averlo è un lusso. È un bellissimo centravanti, forte di testa e che si muove bene. Quest'anno ha giocato in una Fiorentina poco generosa con le punte, per cui ha fatto quel che ha potuto fare. Ha mostrato cose da giocatore vero, ma non ha segnato molto. Lo tengo perché per essere competitivi devi avere un centravanti forte in panchina. Se lo innesti con due ali forti, credo che possa fare molto bene.
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