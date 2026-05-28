Andreazzoli si presenta: "Viola Park un paradiso ma occhio alle troppe comodità" R. VN Redazione VN 13 luglio - 12:25 13 luglio

Il neo tecnico della Primavera della Fiorentina Aurelio Andreazzoli ha parlato ai colleghi di Sky Sport. Le sue prime parole da allenatore viola: "Paratici mi ha chiamato e mi ha espresso il suo…