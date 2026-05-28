VN - Montenegro lascia la Fiorentina. Il classe 2007 approda in serie C
Esclusiva VN - Montenegro lascia a sorpresa Firenze: nuovo capitolo tra i pro
Esclusiva VN - Montenegro lascia a sorpresa Firenze: nuovo capitolo tra i pro
Trapani saluta la Fiorentina: sfuma il Modena, si trasferisce all'Alcione
La nuova Fiorentina di Fabio Grosso è pronta a vivere la sua prima vera uscita della pre-season 2026-27. Dopo la sgambata della scorsa settimana contro la Fiorentina Primavera, i viola scendono in…
La Fiorentina ha ufficializzato anche lo staff che accompagnerà Aurelio Andreazzoli nella prossima stagione come allenatore della Primavera. Tutti i nomi
Il neo tecnico della Primavera della Fiorentina Aurelio Andreazzoli ha parlato ai colleghi di Sky Sport. Le sue prime parole da allenatore viola: "Paratici mi ha chiamato e mi ha espresso il suo…
Adesso è anche ufficiale: Pietro Leonardelli è un nuovo giocatore del Treviso. Come vi avevamo anticipato in esclusiva qualche giorno fa, dopo Martinelli la Fiorentina piazza un altro giovane portiere…
Nuovo capitolo per il settore giovanile gigliato. La Fiorentina ha annunciato ufficialmente il nome del profilo che guiderà la formazione Primavera per la prossima stagione calcistica, ovvero quello…
Dopo aver conquistato lo scudetto Primavera con la Fiorentina, interrompendo un'attesa lunga 43 anni, il capitano viola Niccolò Trapani è pronto a riabbracciare mister Galloppa. Il terzino classe 2006…
La Fiorentina continua a investire sui giovani talenti e aggiunge un nuovo prospetto internazionale al proprio settore giovanile. Nella giornata di ieri, il club viola ha infatti accolto Loric…
Ufficializzata la data della finale di Supercoppa Primavera. A contendersi il trofeo all'Arena Civica Gianni Brera di Milano saranno la Fiorentina, fresca vincitrice dello Scudetto Primavera 2025/26,…
La Fiorentina continua a lavorare sulla crescita dei propri giovani e ufficializza una nuova uscita in prestito. Il classe 2007 Carlo Evangelista lascia temporaneamente il club viola e si trasferisce…
Valentino Angeloni, direttore del settore giovanile della Fiorentina, a margine dell'evento "La geopolitica del pallone" si è espresso sulla scelta del nuovo allenatore della Fiorentina Primavera: >…
Dopo settimane di ricerca la Fiorentina sembra aver individuato il sostituto di Daniele Galloppa per la panchina della Primavera. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la scelta è ricaduta su…
Virata a sorpresa della Fiorentina per la scelta del nuovo allenatore della Primavera. Dopo i tanti rumors delle scorse settimane che parlavano di tecnici giovani come Buzzegoli, Parolo, Pasqual o…
La Nazione si concentra oggi sulla Fiorentina Primavera, attesa dalla Youth League per il secondo anno di fila, stavolta da campioni d'Italia. Una difesa del titolo che andrà condotta senza i classe…
Ecco l'elenco completo di tutte le partite della Fiorentina per il Campionato Primavera 1 (Stagione 2026/2027), suddiviso tra girone di andata e girone di ritorno: Girone di Andata 1ª Giornata…
La Fiorentina continua a valutare i possibili candidati per raccogliere l'eredità di Daniele Galloppa alla guida della formazione Primavera. Tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza viola ci…
Eman Kospo, difensore della Fiorentina ed ex talento del Barcellona, ha raccontato ai microfoni di Diario Sport le sensazioni provate al momento dell’addio al club blaugrana e i motivi che lo hanno…
Dopo aver concluso il suo percorso alla guida della Primavera della Fiorentina, Daniele Galloppa è destinato a ripartire dal Modena, dove potrebbe intraprendere una nuova esperienza da allenatore.
Dopo aver riportato un campionato Primavera a distanza di 43 anni dall'ultima volta, mister Galloppa è pronto a salutare Firenze ed intraprendere una nuova avventura. Proprio questa mattina, la…
Nessun ritorno alle origini e nessuna tentazione capitolina. Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, spegne sul nascere le voci di mercato che nelle ultime…
Nella vittoria della Fiorentina Primavera c'è lo zampino di due svizzeri: Arnis Ademi e Eman Kospo (che ora gioca per la Bosnia avendo la doppia nazionalità). Il terzino sinistro, arrivato in viola a…
La notte magica della Fiorentina Primavera, consacratasi Campione d'Italia dopo una cavalcata trionfale, continua a vivere sulle ali dell'entusiasmo dei suoi protagonisti. Pochi minuti fa Eman Kospo…
Il classe 2006, estremo difensore gigliato, con un post su Instagram celebra la vittoria del titolo nazionale
Sono giorni di grandissima rivoluzione in casa Roma. Il club capitolino sta ridisegnando completamente il proprio assetto dirigenziale, sia per quanto riguarda la prima squadra che per il vivaio. In…
Con la vittoria dello Scudetto Primavera contro il Parma, la Fiorentina si aggiudica anche l'accesso alla Youth League 2026/27 attraverso il percorso campioni nazionali. Un percorso che consiste in…
Il difensore viola, Luis Balbo, ha parlato in sala stampa dopo la vittoria dello scudetto Primavera. Le sue parole: "La Primavera è la mia famiglia, da gennaio sono salito in prima squadra e non sceso…
Intervenuto a Sportitalia nell'immediato post partita di Fiorentina-Parma, il direttore tecnico del settore giovanile viola Valentino Angeloni ha commentato così la conquista del titolo Primavera e…
Dalla festa scudetto della Fiorentina al Viola Park, arrivano a Sportitalia le parole del tecnico della Primavera Daniele Galloppa, che chiude nel migliore dei modi il suo percorso con i giovani…
Intervenuti nell'immediato post partita di Fiorentina-Parma, ai microfoni di Sportitalia hanno parlato due dei protagonisti del match che è valso lo scudetto ai giovani viola: Giorgio Puzzoli: "Ce…