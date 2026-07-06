Dopo settimane di ricerca la Fiorentina sembra aver individuato il sostituto di Daniele Galloppa per la panchina della Primavera. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la scelta è ricaduta su Aurelio Andreazzoli, ex tecnico dell'Empoli.
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Di Marzio: “Andreazzoli sarà l’allenatore della Fiorentina Primavera”
La Fiorentina ha individuato in Aurelio Andreazzoli il sostituto di Daniele Galloppa
La scelta è stata quella di puntare su una figura esperta che sia da punto di riferimento per tutto il settore giovanile. Per Andreazzoli è un ritorno in viola considerando i suo passato da allenatore della Fiorentina Under 17 tra il 1996 e il 1998.
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