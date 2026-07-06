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Di Marzio: “Andreazzoli sarà l’allenatore della Fiorentina Primavera”

Di Marzio: “Andreazzoli sarà l’allenatore della Fiorentina Primavera” - immagine 1
La Fiorentina ha individuato in Aurelio Andreazzoli il sostituto di Daniele Galloppa
Redazione VN

Dopo settimane di ricerca la Fiorentina sembra aver individuato il sostituto di Daniele Galloppa per la panchina della Primavera. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio la scelta è ricaduta su Aurelio Andreazzoli, ex tecnico dell'Empoli.

La scelta è stata quella di puntare su una figura esperta che sia da punto di riferimento per tutto il settore giovanile. Per Andreazzoli è un ritorno in viola considerando i suo passato da allenatore della Fiorentina Under 17 tra il 1996 e il 1998.

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