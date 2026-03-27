Chi si ricorda di Guido Della Rovere? Trequartista italiano, 19 anni compiuti a giugno quando è stato timidamente accostato alla Fiorentina, ha indossato la fascia da capitano nella prima uscita…
Altri Campionati e Coppe
La BBC: Arokodare sciopera per la Fiorentina, i Wolves non si allenano
Quello che è accaduto oggi presso il centro sportivo del Wolverhampton ha davvero dell'incredibile. Tolu Arokodare, centravanti classe 2000 in forza alla formazione inglese, è stato protagonista di…
Garnacho, niente Italia. Romano: "Vicinissimo a restare in Premier League"
Alejandro Garnacho negli ultimi giorni era stato accostato anche alla Fiorentina, ma il suo futuro vede sempre più la permanenza in Premier League. Infatti, secondo quanto riportato dall'esperto di…
Intorno a Julian Alvarez si sta scatenando il caso del mercato internazionale. Dopo le offerte di Real e Barcellona rispedite al mittente con fare sprezzante da parte dell'Atletico Madrid, è il…
Parla l'agente di Doumbia: "Paratici ci ha cercato in due momenti"
Intervistato da TMW l'agente di Issa Doumbia, Cheickh Fall, ha parlato di come il suo assistito sia stato contattato da varie squadre di Serie A fra cui la Fiorentina prima di approdare allo Sporting…
Ceferin 'sfida' Infantino: Omar Artan arbitro della Supercoppa Europea
Il comunicato della confederazione europea: A seguito di colloqui con la confederazione sorella, la Confédération Africaine de Football (CAF), la UEFA ha designato oggi l'arbitro somalo Omar Artan per…
Il Real Madrid ufficializza il ritorno di Mourinho e... Papa Leone XIV
I comunicati della società spagnola, dal tenore molto diverso l'uno dall'altro. Mourinho bis Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid CF, riunitosi oggi, giovedì 11 giugno, e presieduto da…
Passione Premier League? Segui tutti gli aggiornamenti su CalcioPremier
Se siete appassionati del calcio inglese e soprattutto della Premier League, da molti considerato il campionato più affascinante del mondo, potete soddisfare la vostra curiosità visitando il nostro…
Real Madrid, offerta folle all'Atletico per Alvarez: la risposta con tanto di sfottò
L'Atletico Madrid ha rifiutato l'offerta del Real Madrid di ben 150 milioni per l'attaccane argentino, Julian Alvarez. Il club, però, non si è limitato a dire di no alla proposta ricevuta, ma ha anche…
Iraola resta in Premier League, è ufficiale: ha firmato per una big
L'ex allenatore del Bournemouth, Andoni Iraola, cercato anche da Paratici per la Fiorentina, è ufficialmente il nuovo tecnico del Liverpool. Il comunicato: Il Liverpool FC può confermare che Andoni…
Il presidente del Rijeka: "Volevamo i giovani viola, ma hanno preferito la Serie B"
Un curioso aneddoto di mercato rimasto finora nell'ombra è venuto a galla nelle ultime ore. Il proprietario del Rijeka, Damir Mišković, ha svelato un retroscena riguardante la scorsa finestra di…
L'ex allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino torna nello stadio dove ha debuttato in Serie A come tecnico
Clima tesissimo in Spagna tra Atletico Madrid e Barcellona attorno al nome di Julián Alvarez. Nelle scorse ore, infatti, era circolata con forza la voce di una presunta offerta blaugrana da 100…
Silvio Baldini ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati per le amichevoli dell'Italia con Grecia e Lussemburgo. Come aveva già anticipato il tecnico ha deciso di puntare sui giovani, premiando…
De Zerbi ce l'ha fatta, Tottenham salvo: il West Ham retrocede 3 anni dopo Praga
Quasi tre dopo la notte di Praga che regalò alla squadra inglese la vittoria della Conference League contro la Fiorentina, il West Ham United vive il punto più basso della sua storia recente: gli…
Cristiano Ronaldo beffa Inzaghi: Al-Hilal imbattuto, ma Al-Nassr campione
Un verdetto arrivato al fotofinish, dopo mesi di un testa a testa logorante e spettacolare. La Saudi Pro League 2025-2026 si è chiusa con l'attesissimo trionfo dell'Al-Nassr, che torna a vincere il…
Farioli scaccia i rumors: "L'Italia? Non ci penso. Al Porto sto benissimo"
Il nome di Francesco Farioli era tornato a circolare con insistenza nell'orbita della Fiorentina come possibile profilo per la panchina viola. Tuttavia, il tecnico toscano, reduce dal trionfo in…
Serie B, l'ex viola Cutrone regala la finale playoff al Monza. Sarà contro Aquilani?
L'ex attaccante della Fiorentina ha siglato una doppietta pesantissima in semifinale contro la Juve Stabia
Serie B, Catanzaro e Juve Stabia in semifinale playoff
Sono Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro le semifinali dei playoff di Serie B. Turno preliminare che regala sorprese a metà. La Juve Stabia vince 1-0 sul campo del Modena grazie alla rete di Zeroli…
Serie C, la Ternana è fallita: occasione per l'Under 23? Il regolamento e cosa risulta
Oggi la Ternana Calcio ha ufficialmente dichiarato il fallimento, dopo che l'asta giudiziaria per la cessione del ramo d'azienda sportivo è andata deserta. Senza alcuna offerta presentata entro la…
Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Fenerbahce. Il club di Istanbul ha deciso di sollevarlo dall'incarico dopo il pesante 3-0 subito dal Galatasaray nel derby di Istanbul che ha praticamente…
Glasner dopo i festeggiamenti a Firenze: "Forse si aspettavano una cosa"
L'allenatore del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita terminata 0-0 contro il West Ham. Queste le sue parole, ritornando anche sul passaggio del…
Mancini: campione... per una settimana. In Qatar gli tolgono lo scudetto già festeggiato
Quella che sembrava una stagione già chiusa, si è trasformata in un finale totalmente inaspettato per Roberto Mancini e il suo Al-Sadd. Solo pochi giorni fa, il club aveva cxelebrato la vittoria del…
De Zerbi sul futuro: "Il problema non è il campionato, ma un altro"
L'allenatore del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha parlato a Sky UK del suo futuro sulla panchina degli Spurs. Queste le sue parole. Il problema non è il campionato. Il problema è mantenere un buon…
Roberto De Zerbi ha parlato alla BBC dopo la sconfitta all’esordio sulla panchina del Tottenham con il Sunderland nella giornata corrente di Premier League: > Mi dispiace perché non meritavamo di…
Esordio amaro per De Zerbi, ko con il Sunderland e terzultimo posto
Prima amara per Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham, sconfitto dal Sunderland in trasferta. La squadra londinese è apparsa poco incisiva e vulnerabile, mentre il Sunderland ha sfruttato al…
Avversarie Conference League - Il Crystal Palace vince con un super Mateta
Il Crystal Palace ribalta la gara contro il Newcastle United grazie a una doppietta di Mateta. La squadra londinese, reduce dal netto successo per 3-0 ottenuto giovedì scorso contro la Fiorentina…
Cori razzisti durante Spagna-Egitto, la Fifa avvia un procedimento
La Fifa ha confermato di aver avviato un procedimento disciplinare contro la Federcalcio spagnola (Rfef) per i cori razzisti che hanno macchiato l'amichevole del 31 marzo scorso tra Spagna ed Egitto.
Gelli: "Sognavo di giocare in A con la Fiorentina. Ora penso al Frosinone"
Jacopo Gelli, difensore del Frosinone cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Tuttofrosinone.com. Queste le sue parole: > Dal punto di vista fisico-atletico le…
Tottenham, si salvi chi può. De Zerbi aspetta giugno, Tudor resta (per ora)
La situazione dell'ex squadra di Fabio Paratici, ovvero il Tottenham, è davvero complicata. Gli Spurs sono in caduta libera in campionato e Igor Tudor dal giorno del suo arrivo non ha mai vinto una…