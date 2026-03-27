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Alberto Aquilani

Serie B, Catanzaro e Juve Stabia in semifinale playoff

R. VN

Sono Monza-Juve Stabia e Palermo-Catanzaro le semifinali dei playoff di Serie B. Turno preliminare che regala sorprese a metà. La Juve Stabia vince 1-0 sul campo del Modena grazie alla rete di Zeroli…