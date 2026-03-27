Italia, i convocati di Silvio Baldini: tanti giovani, compresi Ndour e Comuzzo R. VN Redazione VN 25 maggio - 19:05 25 maggio

Silvio Baldini ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati per le amichevoli dell'Italia con Grecia e Lussemburgo. Come aveva già anticipato il tecnico ha deciso di puntare sui giovani, premiando…