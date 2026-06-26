Mondiali: Dembelé strapazza la Norvegia, il Senegal vince e spera

Giornata di verdetti e valanghe di gol

Giornata di verdetti e valanghe di gol, con Francia e Senegal grandi protagoniste dei rispettivi match grazie a due prestazioni offensive travolgenti.

La Francia cala il poker contro la Norvegia e blinda il primo posto nel girone. I Bleus partono fortissimo: dopo appena 21 secondi Mbappé fa tremare la traversa, aprendo la strada allo show personale di Dembélé. L'esterno si scatena tra il 7' e il 20', andando a segno prima di destro e poi con un preciso mancino a giro. La Norvegia prova a riaprire i giochi un minuto dopo con la rete di Aasgaard, ma prima dell'intervallo Dembélé si porta il pallone a casa firmando la sua personale tripletta. Nella ripresa i norvegesi falliscono l'occasione per accorciare ulteriormente con Strand Larsen, che si fa parare un calcio di rigore da Maignan. In pieno recupero, ci pensa il neoentrato Doué a siglare il definitivo 4-1.