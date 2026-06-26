Mondiali: Dembelé strapazza la Norvegia, il Senegal vince e spera

Tutto facile anche per il Senegal, che travolge l'Iraq con un netto 5-0 e tiene vive le speranze di un ripescaggio tra le migliori terze. I ragazzi di Thiaw sbloccano la gara già al 4' grazie a Diarra, ma è nella ripresa che la partita si mette definitivamente in discesa, complice anche l'espulsione dell'iracheno Sulaka. In superiorità numerica il Senegal dilaga: arriva il raddoppio di Sarr, seguito dalla doppietta ravvicinata di Pape Gueye. Nel finale, Ndiaye mette il punto esclamativo sul match siglando la quinta rete. Un ko pesantissimo per l'Iraq, che saluta ufficialmente la competizione.
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