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Mondiali: Dembelé strapazza la Norvegia, il Senegal vince e spera

Mondiali: Dembelé strapazza la Norvegia, il Senegal vince e spera - immagine 1
Giornata di verdetti e valanghe di gol
Redazione VN

Giornata di verdetti e valanghe di gol, con Francia e Senegal grandi protagoniste dei rispettivi match grazie a due prestazioni offensive travolgenti.

La Francia cala il poker contro la Norvegia e blinda il primo posto nel girone. I Bleus partono fortissimo: dopo appena 21 secondi Mbappé fa tremare la traversa, aprendo la strada allo show personale di Dembélé. L'esterno si scatena tra il 7' e il 20', andando a segno prima di destro e poi con un preciso mancino a giro. La Norvegia prova a riaprire i giochi un minuto dopo con la rete di Aasgaard, ma prima dell'intervallo Dembélé si porta il pallone a casa firmando la sua personale tripletta. Nella ripresa i norvegesi falliscono l'occasione per accorciare ulteriormente con Strand Larsen, che si fa parare un calcio di rigore da Maignan. In pieno recupero, ci pensa il neoentrato Doué a siglare il definitivo 4-1.

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Tutto facile anche per il Senegal, che travolge l'Iraq con un netto 5-0 e tiene vive le speranze di un ripescaggio tra le migliori terze. I ragazzi di Thiaw sbloccano la gara già al 4' grazie a Diarra, ma è nella ripresa che la partita si mette definitivamente in discesa, complice anche l'espulsione dell'iracheno Sulaka. In superiorità numerica il Senegal dilaga: arriva il raddoppio di Sarr, seguito dalla doppietta ravvicinata di Pape Gueye. Nel finale, Ndiaye mette il punto esclamativo sul match siglando la quinta rete. Un ko pesantissimo per l'Iraq, che saluta ufficialmente la competizione.

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