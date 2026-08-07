Il calendario stagionale della Fiorentina: giorni, orari e programmazione tv

L'elenco completo di tutte le gare stagionali con i risultati e il calendario delle partite della Fiorentina
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
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STAGIONE 2026-27
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CALENDARIO DELLE GARE UFFICIALI DELLA FIORENTINA
|[D]=DAZN [I]=ITALIA 1 [5]=CANALE 5 [8]=TV8 [20]=CANALE 20 [S]=SKY
Dopo la comunicazione ufficiale sulle date delle prime gare che dovrà affrontare la Fiorentina nel corso della prossima annata, ce n'è una che può essere considerata praticamente già definita e si tratta di Fiorentina-Juventus (11° turno), che si disputerà quasi sicuramente domenica 8 novembre. Questa certezza deriva da due condizioni, ossia che la squadra bianconera sarà impegnata giovedì 5 novembre in Europa League e che non potranno essere giocate partite lunedì 9 novembre dato che, in quella data, inizierà la sosta per le gare delle nazionali.
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data
|
gara
|Ve 14/08 21:15
|Fiorentina-Benevento/Ravenna [1° turno Coppa Italia]
|[I]
|Lu 24/08 20:45
|Roma-Fiorentina [1° G.]
|[D]
|Sa 29/08 18:30
|Fiorentina-Frosinone [2° G.]
|[D]
|Me 02/09? h.?
|Fiorentina?-? [2° turno Coppa Italia]
|-
|Sa 05/09 15:00
|Fiorentina-Torino [3° G.]
|[D]
|Ve 11/09 20:45
|Venezia-Fiorentina [4° G.]
|[D]
|Do 20/09 12:30
|Fiorentina-Napoli [5° G.]
|[D]
|Do 11/10? h.?
|Genoa-Fiorentina [6° G.]
|-
|Do 18/10? h.?
|Fiorentina-Como [7° G.]
|-
|Do 25/10? h.?
|Inter-Fiorentina [8° G.]
|-
|Me 28/10? h.?
|Fiorentina-Atalanta [9° G.]
|-
|Do 01/11? h.?
|Sassuolo-Fiorentina [10° G.]
|-
|Do 08/11 h.?
|Fiorentina-Juventus [11° G.]
|-
|Do 22/11? h.?
|Monza-Fiorentina [12° G.]
|-
|Do 29/11? h.?
|Udinese-Fiorentina [13° G.]
|-
|Do 06/12? h.?
|Fiorentina-Cagliari [14° G.]
|-
|Do 13/12? h.?
|Parma-Fiorentina [15° G.]
|-
|Do 20/12? h.?
|Fiorentina-Bologna [16° G.]
|-
|Do 03/01? h.?
|Fiorentina-Lazio [17° G.]
|-
|Me 06/01? h.?
|Milan-Fiorentina [18° G.]
|-
|Do 10/01? h.?
|Fiorentina-Lecce [19° G.]
|-
|Do 17/01? h.?
|Napoli-Fiorentina [20° G.]
|-
|Do 24/01? h.?
|Fiorentina-Sassuolo [21° G.]
|-
|Do 31/01? h.?
|Atalanta-Fiorentina [22° G.]
|-
|Do 07/02? h.?
|Fiorentina-Udinese [23° G.]
|-
|Do 14/02? h.?
|Frosinone-Fiorentina [24° G.]
|-
|Do 21/02? h.?
|Fiorentina-Inter [25° G.]
|-
|Do 28/02? h.?
|Torino-Fiorentina [26° G.]
|-
|Do 07/03? h.?
|Fiorentina-Venezia [27° G.]
|-
|Do 14/03? h.?
|Cagliari-Fiorentina [28° G.]
|-
|Do 21/03? h.?
|Fiorentina-Genoa [29° G.]
|-
|Do 04/04? h.?
|Como-Fiorentina [30° G.]
|-
|Do 11/04? h.?
|Fiorentina-Milan [31° G.]
|-
|Do 18/04? h.?
|Fiorentina-Parma [32° G.]
|-
|Do 25/04? h.?
|Juventus-Fiorentina [33° G.]
|-
|Do 02/05? h.?
|Bologna-Fiorentina [34° G.]
|-
|Do 09/05? h.?
|Fiorentina-Roma [35° G.]
|-
|Do 16/05? h.?
|Lecce-Fiorentina [36° G.]
|-
|Do 23/05? h.?
|Fiorentina-Monza [37° G.]
|-
|Do 30/05? h.?
|Lazio-Fiorentina [38° G.]
|-
|
STAGIONE 2025-26
|
CALENDARIO DELLE GARE UFFICIALI DELLA FIORENTINA
|[D]=DAZN [I]=ITALIA 1 [5]=CANALE 5 [8]=TV8 [20]=CANALE 20 [S]=SKY
|
data
|
gara
|Gi 21/08 20:00
|Polissya-Fiorentina
|0-3
|Do 24/08 18:30
|Cagliari-Fiorentina
|1-1
|Gi 28/08 20:00
|Fiorentina-Polissya
|3-2
|Do 31/08 18:30
|Torino-Fiorentina
|0-0
|Sa 13/09 20:45
|Fiorentina-Napoli
|1-3
|Do 21/09 18:00
|Fiorentina-Como
|1-2
|Do 28/09 15:00
|Pisa-Fiorentina
|0-0
|Gi 02/10 21:00
|Fiorentina-Sigma Olomuc
|2-0
|Do 05/10 15:00
|Fiorentina-Roma
|1-2
|Gi 19/10 20:45
|Milan-Fiorentina
|2-1
|Gi 23/10 18:45
|Rapid Wien-Fiorentina
|0-3
|Do 26/10 18:00
|Fiorentina-Bologna
|2-2
|Me 29/10 20:45
|Inter-Fiorentina
|3-0
|Do 02/11 15:00
|Fiorentina-Lecce
|0-1
|Gi 06/11 18:45
|Mainz 05-Fiorentina
|2-1
|Do 09/11 15:00
|Genoa-Fiorentina
|2-2
|Sa 22/11 18:00
|Fiorentina-Juventus
|1-1
|Gi 27/11 21:00
|Fiorentina-AEK Athens
|0-1
|Do 30/11 18:00
|Atalanta-Fiorentina
|2-0
|Sa 06/12 15:00
|Sassuolo-Fiorentina
|3-1
|Gi 11/12 18:45
|Fiorentina-Dynamo Kyiv
|2-1
|Do 14/12 15:00
|Fiorentina-Hellas Verona
|1-2
|Gi 18/12 21:00
|Lausanne-Fiorentina
|1-0
|Do 21/12 18:00
|Fiorentina-Udinese
|5-1
|Sa 27/12 12:30
|Parma-Fiorentina
|1-0
|Do 04/01 15:00
|Fiorentina-Cremonese
|1-0
|Me 07/01 20:45
|Lazio-Fiorentina
|2-2
|Do 11/01 15:00
|Fiorentina-Milan
|1-1
|Do 18/01 15:00
|Bologna-Fiorentina
|1-2
|Sa 24/01 18:00
|Fiorentina-Cagliari
|1-2
|Ma 27/01 21:00
|Fiorentina-Como
|1-3
|Sa 31/01 18:00
|Napoli-Fiorentina
|2-1
|Sa 07/02 20:45
|Fiorentina-Torino
|2-2
|Sa 14/02 15:00
|Como-Fiorentina
|1-2
|Gi 19/02 21:00
|Jagiellonia-Fiorentina
|0-3
|Lu 23/02 18:30
|Fiorentina-Pisa
|1-0
|Gi 26/02 18:45
|Fiorentina-Jagiellonia
|2-4
|Lu 02/03 20:45
|Udinese-Fiorentina
|3-0
|Do 08/03 15:00
|Fiorentina-Parma
|0-0
|Gi 12/03 21:00
|Fiorentina-Rakow
|2-1
|Lu 16/03 20:45
|Cremonese-Fiorentina
|1-4
|Gi 19/03 18:45
|Rakow-Fiorentina
|1-2
|Do 22/03 20:45
|Fiorentina-Inter
|1-1
|Sa 04/04 18:00
|Hellas Verona-Fiorentina
|0-1
|Gi 09/04 21:00
|Crystal Palace-Fiorentina
|3-0
|Lu 13/04 20:45
|Fiorentina-Lazio
|1-0
|Gi 16/04 21:00
|Fiorentina-Crystal Palace
|2-1
|Lu 20/04 20:45
|Lecce-Fiorentina
|1-1
|Do 26/04 12:30
|Fiorentina-Sassuolo
|0-0
|Lu 04/05 20:45
|Roma-Fiorentina
|4-0
|Do 10/05 15:00
|Fiorentina-Genoa
|0-0
|Do 17/05 12:00
|Juventus-Fiorentina
|0-2
|Ve 22/05 20:45
|Fiorentina-Atalanta
|1-1
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