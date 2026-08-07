Il calendario stagionale della Fiorentina: giorni, orari e programmazione tv

L'elenco completo di tutte le gare stagionali con i risultati e il calendario delle partite della Fiorentina

Roberto Vinciguerra
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

STAGIONE 2026-27
CALENDARIO DELLE GARE UFFICIALI DELLA FIORENTINA
[D]=DAZN [I]=ITALIA 1 [5]=CANALE 5 [8]=TV8 [20]=CANALE 20 [S]=SKY
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Dopo la comunicazione ufficiale sulle date delle prime gare che dovrà affrontare la Fiorentina nel corso della prossima annata, ce n'è una che può essere considerata praticamente già definita e si tratta di Fiorentina-Juventus (11° turno), che si disputerà quasi sicuramente domenica 8 novembre. Questa certezza deriva da due condizioni, ossia che la squadra bianconera sarà impegnata giovedì 5 novembre in Europa League e che non potranno essere giocate partite lunedì 9 novembre dato che, in quella data, inizierà la sosta per le gare delle nazionali.

grafica calendario
data
gara
Ve 14/08 21:15 Fiorentina-Benevento/Ravenna [1° turno Coppa Italia] [I]
Lu 24/08 20:45 Roma-Fiorentina [1° G.] [D]
Sa 29/08 18:30 Fiorentina-Frosinone [2° G.] [D]
Me 02/09? h.? Fiorentina?-? [2° turno Coppa Italia] -
Sa 05/09 15:00 Fiorentina-Torino [3° G.] [D]
Ve 11/09 20:45 Venezia-Fiorentina [4° G.] [D]
Do 20/09 12:30 Fiorentina-Napoli [5° G.] [D]
Do 11/10? h.? Genoa-Fiorentina [6° G.] -
Do 18/10? h.? Fiorentina-Como [7° G.] -
Do 25/10? h.? Inter-Fiorentina [8° G.] -
Me 28/10? h.? Fiorentina-Atalanta [9° G.] -
Do 01/11? h.? Sassuolo-Fiorentina [10° G.] -
Do 08/11 h.? Fiorentina-Juventus [11° G.] -
Do 22/11? h.? Monza-Fiorentina [12° G.] -
Do 29/11? h.? Udinese-Fiorentina [13° G.] -
Do 06/12? h.? Fiorentina-Cagliari [14° G.] -
Do 13/12? h.? Parma-Fiorentina [15° G.] -
Do 20/12? h.? Fiorentina-Bologna [16° G.] -
Do 03/01? h.? Fiorentina-Lazio [17° G.] -
Me 06/01? h.? Milan-Fiorentina [18° G.] -
Do 10/01? h.? Fiorentina-Lecce [19° G.] -
Do 17/01? h.? Napoli-Fiorentina [20° G.] -
Do 24/01? h.? Fiorentina-Sassuolo [21° G.] -
Do 31/01? h.? Atalanta-Fiorentina [22° G.] -
Do 07/02? h.? Fiorentina-Udinese [23° G.] -
Do 14/02? h.? Frosinone-Fiorentina [24° G.] -
Do 21/02? h.? Fiorentina-Inter [25° G.] -
Do 28/02? h.? Torino-Fiorentina [26° G.] -
Do 07/03? h.? Fiorentina-Venezia [27° G.] -
Do 14/03? h.? Cagliari-Fiorentina [28° G.] -
Do 21/03? h.? Fiorentina-Genoa [29° G.] -
Do 04/04? h.? Como-Fiorentina [30° G.] -
Do 11/04? h.? Fiorentina-Milan [31° G.] -
Do 18/04? h.? Fiorentina-Parma [32° G.] -
Do 25/04? h.? Juventus-Fiorentina [33° G.] -
Do 02/05? h.? Bologna-Fiorentina [34° G.] -
Do 09/05? h.? Fiorentina-Roma [35° G.] -
Do 16/05? h.? Lecce-Fiorentina [36° G.] -
Do 23/05? h.? Fiorentina-Monza [37° G.] -
Do 30/05? h.? Lazio-Fiorentina [38° G.] -

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STAGIONE 2025-26
CALENDARIO DELLE GARE UFFICIALI DELLA FIORENTINA
[D]=DAZN [I]=ITALIA 1 [5]=CANALE 5 [8]=TV8 [20]=CANALE 20 [S]=SKY
data
gara
Gi 21/08 20:00 Polissya-Fiorentina 0-3
Do 24/08 18:30 Cagliari-Fiorentina 1-1
Gi 28/08 20:00 Fiorentina-Polissya 3-2
Do 31/08 18:30 Torino-Fiorentina 0-0
Sa 13/09 20:45 Fiorentina-Napoli 1-3
Do 21/09 18:00 Fiorentina-Como 1-2
Do 28/09 15:00 Pisa-Fiorentina 0-0
Gi 02/10 21:00 Fiorentina-Sigma Olomuc 2-0
Do 05/10 15:00 Fiorentina-Roma 1-2
Gi 19/10 20:45 Milan-Fiorentina 2-1
Gi 23/10 18:45 Rapid Wien-Fiorentina 0-3
Do 26/10 18:00 Fiorentina-Bologna 2-2
Me 29/10 20:45 Inter-Fiorentina 3-0
Do 02/11 15:00 Fiorentina-Lecce 0-1
Gi 06/11 18:45 Mainz 05-Fiorentina 2-1
Do 09/11 15:00 Genoa-Fiorentina 2-2
Sa 22/11 18:00 Fiorentina-Juventus 1-1
Gi 27/11 21:00 Fiorentina-AEK Athens 0-1
Do 30/11 18:00 Atalanta-Fiorentina 2-0
Sa 06/12 15:00 Sassuolo-Fiorentina 3-1
Gi 11/12 18:45 Fiorentina-Dynamo Kyiv 2-1
Do 14/12 15:00 Fiorentina-Hellas Verona 1-2
Gi 18/12 21:00 Lausanne-Fiorentina 1-0
Do 21/12 18:00 Fiorentina-Udinese 5-1
Sa 27/12 12:30 Parma-Fiorentina 1-0
Do 04/01 15:00 Fiorentina-Cremonese 1-0
Me 07/01 20:45 Lazio-Fiorentina 2-2
Do 11/01 15:00 Fiorentina-Milan 1-1
Do 18/01 15:00 Bologna-Fiorentina 1-2
Sa 24/01 18:00 Fiorentina-Cagliari 1-2
Ma 27/01 21:00 Fiorentina-Como 1-3
Sa 31/01 18:00 Napoli-Fiorentina 2-1
Sa 07/02 20:45 Fiorentina-Torino 2-2
Sa 14/02 15:00 Como-Fiorentina 1-2
Gi 19/02 21:00 Jagiellonia-Fiorentina 0-3
Lu 23/02 18:30 Fiorentina-Pisa 1-0
Gi 26/02 18:45 Fiorentina-Jagiellonia 2-4
Lu 02/03 20:45 Udinese-Fiorentina 3-0
Do 08/03 15:00 Fiorentina-Parma 0-0
Gi 12/03 21:00 Fiorentina-Rakow 2-1
Lu 16/03 20:45 Cremonese-Fiorentina 1-4
Gi 19/03 18:45 Rakow-Fiorentina 1-2
Do 22/03 20:45 Fiorentina-Inter 1-1
Sa 04/04 18:00 Hellas Verona-Fiorentina 0-1
Gi 09/04 21:00 Crystal Palace-Fiorentina 3-0
Lu 13/04 20:45 Fiorentina-Lazio 1-0
Gi 16/04 21:00 Fiorentina-Crystal Palace 2-1
Lu 20/04 20:45 Lecce-Fiorentina 1-1
Do 26/04 12:30 Fiorentina-Sassuolo 0-0
Lu 04/05 20:45 Roma-Fiorentina 4-0
Do 10/05 15:00 Fiorentina-Genoa 0-0
Do 17/05 12:00 Juventus-Fiorentina 0-2
Ve 22/05 20:45 Fiorentina-Atalanta 1-1

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