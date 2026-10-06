Paratici vuole soddisfare quella che era una richiesta di Grosso
Focus VN - 2/3 di sosta: cosa emerge dal lavoro di Vanoli reparto per reparto
La Fiorentina cercherà un rinforzo a centrocampo anche a gennaio, dopo che le richieste di Grosso per un centrale non sono state soddisfatte. L’obiettivo resta rafforzare la mediana, ma l’operazione presenta diverse difficoltà.
Il profilo alla Matic richiesto dal tecnico esonerato non è stato ancora individuato con precisione. Anche le piste già seguite appaiono complicate, a partire dal trentunenne danese Hojbjerg, mediano del Marsiglia sul quale è forte anche l’interesse della Juventus.
Resta difficile anche arrivare a Thorstvedt: il Sassuolo non ha mai ridotto le proprie richieste economiche, nonostante la scadenza del contratto del giocatore sia ormai vicina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA