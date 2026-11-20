Moise Kean non segnerà il suo primo gol con il Como ancora per diverso tempo. Il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa verso il prossimo impegno contro il Cagliari per la 12esima giornata di Serie A:

"Si è spaventato tantissimo e anche noi ci siamo spaventati", ha detto. L'ex viola, arrivato in estate in riva al Lago per 10 milioni di euro per il prestito oneroso più 25 per l'obbligo di riscatto e altri 5 di bonus, è out dalla sconfitta contro il Frosinone del 20 settembre e negli scorsi giorni portato in Pronto Soccorso per accertamenti dopo un problema in allenamento.

Lui sta bene, è più tranquillo. Abbiamo fatto il trattamento di due-tre settimane fa a Barcellona. Speriamo che la fessura si sia chiusa di più. Ha sentito qualcosa, si è spaventato tantissimo, è caduto a terra. Anche noi ci siamo spaventati. Poi è arrivata a prenderlo l'ambulanza, pensavamo fosse qualcosa di serio.

Quanto sta fuori Kean

C'è qualcosa in più, starà fuori qualche mese, non settimane, ma vogliamo chiudere definitivamente la situazione. Adesso dobbiamo stargli vicino.

2026 finito per Kean, che così vede la sua stagione seriamente compromessa. Il Como, probabilmente, interverrà sul mercato a gennaio per assicurarsi un'alternativa a Douvikas nel ruolo di centravanti.