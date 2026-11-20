Si prospettano manovre milionarie sull'asse Madrid-Como destinate a provocare un effetto domino diretto sul futuro di Franco Mastantuono. Secondo quanto svelato dal giornalista Melchor Ruiz ai microfoni di Deportes COPE, il Real Madrid avrebbe maturato la decisione definitiva di riaccogliere alla base Nico Paz al termine dell'attuale stagione. Per riportare a casa il talento argentino classe 2004, cresciuto nella propria Cantera, i blancos sono pronti a versare 80 milioni di euro esercitando la clausola di recompra, dopo aver ceduto l'estate scorsa il 50% del cartellino al club lariano.

Concorrenza spietata al Bernabéu: attacco da incubo per chi cerca spazio

L'imminente rientro di Nico Paz alla casa madre rischia di blindare ed affollare in maniera definitiva il reparto avanzato a disposizione della casa blanca. La concorrenza sulla trequarti e sulle corsie esterne del Real Madrid si preannuncia infatti spaventosa: oltre al talento ex Como, la rosa madrilena vanta già fuoriclasse e stelle del calibro di Vinícius Jr., Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Endrick, Brahim Díaz, Arda Güler, Bernardo Silva, Diomandé ed Espi. Un ingorgo di talento puro che rende la corsa a una maglia da titolare un'impresa quasi impossibile per qualsiasi giovane.

Riflessioni in chiave viola: le chance di trattenere Mastantuono a Firenze

Ed è proprio in questo scenario che si inseriscono le concrete speranze della Fiorentina. Mastantuono è arrivato a Firenze in prestito dal Real Madrid e le strategie estive dei galácticos influiranno in maniera determinante sul suo domani. Di fronte a un reparto offensivo così saturo e all'ulteriore inserimento di Nico Paz, per il giovane argentino trovare spazio a Madrid diventerebbe un miraggio: uno scenario che potrebbe spingere la dirigenza spagnola a prolungare il prestito del classe 2007 in riva all'Arno per un'altra stagione, permettendogli di continuare a crescere da protagonista in maglia viola.