La Fiorentina è tornata ad allenarsi questa mattina al Viola Park dopo la giornata libera concessa da Vanoli ieri. La squadra ha svolto lavoro sul campo e, come di consueto, ha visto Pongracic e Parisi svolgere lavoro personalizzato come previsto dal rispettivo percorso di recupero. Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda Ndour, Njie e Atta.

Parziale lavoro in gruppo per Atta

Tutti e tre i giocatori viola questa mattina hanno parzialmente insieme al resto del gruppo la sessione di allenamento. Njie è reduce dallacon la sua Svezia, la sua convocazione a Monza non dovrebbe essere a rischio ma non è da escludere una partenza dalla panchina. Diverso il discorso di Atta, che vede sempre più vicino il suo rientro ma per strappare una convocazione saranno decisivi i prossimi due allenamenti. Non destano troppe preoccupazioni, invece, le condizioni di Ndour.

La Fiorentina proseguirà la preparazione al Viola Park con le prossime sedute di allenamento guidate da Vanoli, fondamentali per sciogliere i dubbi di formazione legati ai giocatori ancora in dubbio. Le condizioni dei singoli e il lavoro svolto nei prossimi giorni determineranno le scelte finali del tecnico in vista della gara contro il Monza.