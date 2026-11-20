Ve lo ricordate Quelo? Lo straordinario personaggio (uno dei tanti) di Corrado Guzzanti? Mi è venuto in mente pensando alla ripresa del campionato, al calendario che attende la Fiorentina ed un percorso che da lunedì (a Monza) a Natale chiarirà più o meno definitivamente che tipo di campionato dovrà e/o potranno fare i viola. Perché ancora, e così veniamo alla citazione, “non sappiamo più quando stiamo andando su questa terra...”. Saremo per il secondo anno consecutivo condannati a lottare per la salvezza fin quasi all'ultima giornata? Ci aspettano mesi di “nulla”, sospesi nel più totale anonimato di quelli che giocano senza lo straccio di un obiettivo? Oppure avremo “in regalo” una squadra capace di riaprire porte (vedi Europa, seppur quella più piccola della Conference) o di rincorrere sogni (tipo Coppa Italia) ad oggi sinceramente inimmaginabili?

Mese decisivo

. Da una parte la sfida (difficile ma non impossibile) col Napoli in coppa, dall'altra un percorso in serie A in linea puramente teorica favorevole: Monza, Udinese, Cagliari, Parma e Bologna. Senza star qua a fare inutili tabelle, ma. Non solo. Perché se è vero che questa dev'essere una stagione di costruzione (transizione è un termine che mi fa venire le bolle...) allora. Il rischio, altrimenti, è di tornare al ritornello dell'anno scorso. Della serie: “Chi se ne frega del gioco, le prestazioni non contano, ci interessa solo strappare ogni singolo punto come e quando si può”. Ecco. Arrivassimo a quello, tutti i discorsi sulla crescita e sull'avvio di un percorso virtuoso andrebbero a farsi benedire.

Per questo insomma, quello che abbiamo davanti è il momento realmente decisivo della stagione. Anche perché ci condurrà ad un mercato di gennaio nel quale, per quanto siam riusciti a capire, Paratici avrà ancora una volta l'opportunità di muoversi. Non conosciamo budget precisi o cifre che il diesse avrà a disposizione, ma i segnali che il dirigente ha ricevuto dalla proprietà sembrerebbero incoraggianti. Certo, ciò non vuol dire che si comprerà tanto per comprare o che si potrà aggredire chissà quale giocatorone. L'idea però è aggiungere quello che manca per correggere i difetti (un centrocampista di sostanza ed esperienza; un terzino sinistro; forse un difensore centrale) ma anche proseguire sulla strada avviata in estate. Per intendersi: se Paratici vedrà l'opportunità di investire su uno o due ragazzi di grande talento e prospettiva potrà farlo.

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A proposito, e tanto per andare avanti con le citazioni. Leggendo e ascoltando quello che si dice di e su Mastantuono fuori da Firenze ho pensato a quelle frasi tipiche da social. “Eravamo felici e non lo sapevamo”. Ecco. Potremmo tradurla con “eravamo privilegiati, e non lo sapevamo” visto che ancora in diversi si concentrano più sui limiti (che ci sono, e ci mancherebbe altro visto che parliamo di un ragazzo che ha appena compiuto 19 anni) che sul suo straordinario talento. Consiglio non richiesto:. Anzi. Difficilissimo. Perché sia chiaro. Decisioni del Real Madrid a parte c'è solo un modo per tenerlo anche l'anno prossimo: che sia lui a volerlo.