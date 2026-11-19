L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha parlato dell'addio difficile al termine della passata stagione e del ritorno in questa dopo Grosso. Queste le sue parole:

Mia moglie quest'estate mi ha detto: "Hai fatto un'estate dove sembra che è il tuo ultimo giorno e che domani devi morire".

Ecco, ti ho fatto capire come ho fatto l'estate.

Non lo nascondo, c'è stata questa forte delusione di non portare avanti

qualcosa che mi ero meritato sul campo.

Però, allo stesso tempo, ho sempre detto che quando cambiano le società,

entrano persone nuove, c

'è una scelta societaria, quindi ho sempre accettato,

nonostante stessi male. Sono stato male per quello che pensavo di poter fare, ma l'ho accettato. Quindi, quando vai delle vacanzae forzate così non te le godi appieno.