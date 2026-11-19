Le parole di Paolo Vanoli, tra delusione per l'addio a giugno e felicità per la nuova chiamata
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L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha parlato dell'addio difficile al termine della passata stagione e del ritorno in questa dopo Grosso. Queste le sue parole:
Mia moglie quest'estate mi ha detto: "Hai fatto un'estate dove sembra che è il tuo ultimo giorno e che domani devi morire". Ecco, ti ho fatto capire come ho fatto l'estate. Non lo nascondo, c'è stata questa forte delusione di non portare avanti qualcosa che mi ero meritato sul campo. Però, allo stesso tempo, ho sempre detto che quando cambiano le società, entrano persone nuove, c'è una scelta societaria, quindi ho sempre accettato, nonostante stessi male. Sono stato male per quello che pensavo di poter fare, ma l'ho accettato. Quindi, quando vai delle vacanzae forzate così non te le godi appieno. Per fortuna c'era una compagnia di matti che me l'ha un pochettino fatta passare.
Sulla nuova chiamata della Fiorentina
È stata veramente una sorpresa, inaspettata. Avevo un grandissimo entusiasmo di portare avanti qualcosa di bello. Sono tornato perché credo in questo nuovo progetto che la proprietà e il direttore stanno costruendo.
Sulle nuove promesse
Quest'anno mi sono promesso di vivere più Firenze.L'anno scorso è stato un caso, la mia residenza era qua (Viola Park, ndr). Avevo capito che a un certo punto, purtroppo, per arrivare a fare quello che abbiamo fatto, dovevo essere concentrato qua. Conoscendo già Firenze da giocatore, voglio godermela un po' di più, perché è una città incredibile, bella. Il tifoso è maniacale, ma che ti spinge sempre. Da giocatore ho vinto, quindi vorrei riuscire a regalare qualche altra gioia. Oppure mettere le basi, andare via e dire, ecco, questa è una costruzione in prospettiva futura per vedere una grande Fiorentina. Tornando sul vivere la città, sono stato alla prima di Piraccioni: è fantastico. E l'altra sera sono andato a vedere al cinema con i fisioterapisti, i dottori, il film di Bove: è stato toccante.
Sugli incontri con i tifosi
Ogni volta che li incontro mi ricordano anche le sostituzioni (ride, ndr).
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