Quella che sembrava una trattativa ormai conclusa si trasformò in uno dei colpi di scena più sorprendenti del mercato estivo del 2015 e forse della Serie A in generale. Sergej Milinković-Savić fu a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, ma all'ultimo momento cambiò tutto, con il centrocampista serbo che finì per vestire la maglia della Lazio.

Cosa non funzionò?

Nell'estate del 2015 il giovane talento, allora ventenne, si era messo in mostra con la maglia del Genk, attirando l'interesse di diversi club. Come racconta Gazzetta.it,, ottenendo anche il via libera per portare il giocatore a Firenze e completare l'operazione.

Milinković-Savić arrivò nel capoluogo toscano insieme al padre Nikola, ma dietro quella trattativa apparentemente definita si nascondevano ancora diverse incertezze. Secondo i retroscena raccontati dall'intermediario Bernardo Brovarone, all'interno della famiglia c'erano infatti posizioni differenti sulla destinazione del calciatore: il padre spingeva per Firenze, mentre la madre avrebbe preferito la Lazio. Anche la fidanzata del giocatore, secondo alcune ricostruzioni dell'epoca, avrebbe avuto un ruolo nella scelta.

Il momento decisivo arrivò nella sede della Fiorentina, allo stadio Franchi, durante l'incontro con il direttore sportivo Daniele Pradè. Tutto sembrava pronto per la firma, tanto che era già stata preparata una sciarpa viola per la presentazione ufficiale. Ma proprio quando mancava soltanto mettere nero su bianco, Milinković-Savić ebbe un ripensamento e non firmò il contratto. La reazione del giocatore, visibilmente emozionato, sorprese i dirigenti viola. Pradè comprese che l'affare stava ormai sfumando e la Fiorentina decise di interrompere definitivamente la trattativa, dichiarando di non voler pregare nessuno per vestire la maglia viola.

L'arrivo della Lazio

A quel punto entrò definitivamente in scena la, pronta a chiudere l'operazione con un'offerta complessiva superiore, intorno ai 10 milioni di euro tra cartellino e bonus. Pochi giorni dopo arrivò l'ufficialità del trasferimento a Roma. Una scelta che, con il senno di poi, avrebbe avuto un peso enorme:, rimanendo alla Lazio per otto stagioni, fino al 2023.

Per la Fiorentina rimase invece il ricordo di un affare praticamente fatto e sfumato proprio sul traguardo. Una storia di ripensamenti, tensioni familiari e retroscena di mercato, con quella sciarpa viola mai indossata a rappresentare uno dei grandi rimpianti della sessione estiva del 2015.