Nel corso dell'intervista di oggi, Luca Ranieri ha ripensato alla lunga gavetta che ha fatto prima di potersi affermare in prima squadra nella Fiorentina. Un cammino non semplice, ma molto formativo:

"Ho girato parecchio quando ero giovane, sono state tutte esperienze veramente positive che mi hanno aiutato molto a crescere sotto tutti i punti di vista. Sono piazze che mi hanno lasciato veramente tanto, soprattutto quelle di Foggia e di Salerno. Sono state due annate incredibili, specialmente quella di Salerno dove è arrivata una salvezza che potrei dire inaspettata, ma voluta veramente da tutto il gruppo. Una gioia immensa".

L'aneddoto su Nicola

Una cosa che mi ricordo ancora parando di Salernitana, è il mister Nicola. Durante una partita si era levato la scarpa per tirarmela addosso. Non mi ricordo il motivo, poi non gliel'ho manco più chiesto perché abbiamo vinto quella partita. Però il destinatario ero io.

Sullo scetticismo iniziale a Firenze

Ho avuto la fortuna di giocare in piazze veramente calde fin da giovane, ormai il calcio sta andando in questa direzione: fai una partita buona e sei un fenomeno, sbagli una partita e sei scarso. Va così, devi essere tu calciatore, tu persona, a trovare un equilibrio e andare avanti su questa strada".

Fuori dal campo

Luca Ranieri è un padre di famiglia. Ho due bellissime bimbe di 2 anni e mezzo e di 11 mesi, ho una bellissima compagna e nella vita sono soddisfatto di quello che ho creato. Vivo la vita al di là del calcio molto serenamente.