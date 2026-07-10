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Oggigiorno è impensabile fare giornalismo senza un occhio di riguardo per i social network: Instagram, X, TikTok forniscono curiosità e intrattenimento con contenuti che siamo pronti a riprendere e a proporvi corredati di contestualizzazione e approfondimento.
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Violanews è anche su TikTok: corri a seguirci

R. VN

Si amplia la proposta di Violanews anche nel mondo social. Da pochissimi giorni trovate infatti la nostra pagina ufficiale anche su TikTok il social frequentato da un pubblico giovane, ma nel quale…

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Ecco come ricevere le notifiche di Violanews

R. VN

Violanews.com, il sito di riferimento per tutti i tifosi viola, è finalmente più vicino ai suoi utenti. Grazie alla rinnovata Web App, rilasciata dai nostri sviluppatori e pensata appositamente per…