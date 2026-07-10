Violanews è anche su TikTok: corri a seguirci
Si amplia la proposta di Violanews anche nel mondo social. Da pochissimi giorni trovate infatti la nostra pagina ufficiale anche su TikTok il social frequentato da un pubblico giovane, ma nel quale…
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Dopo un periodo di assenza abbiamo deciso da qualche mese di proporre i nostri video non solo direttamente sul nostro sito ma anche sul nostro canale YouTube, attivo da diversi anni con la pausa che…
Non è semplice rimanere sempre connessi al flusso delle notizie per chi il giornalista lo fa di mestiere, figurarsi per chi invece ci legge nei momenti liberi: per questo Violanews sfrutta sempre…
Botta e risposta con Ndour che ricorda la rete ai bianconeri su tutte
Violanews.com, il sito di riferimento per tutti i tifosi viola, è finalmente più vicino ai suoi utenti. Grazie alla rinnovata Web App, rilasciata dai nostri sviluppatori e pensata appositamente per…
Il Viola Park è già a tutti gli effetti il centro sportivo più grande d’Italia, ma le ambizioni e le infrastrutture della Fiorentina non sembrano volersi fermare qui. Come riportato dalle…
Per chi si stesse chiedendo quanto guadagnino i tecnici della Serie A, arrivano le cifre ufficiali: Transfermarkt ha infatti pubblicato la classifica aggiornata sugli ingaggi degli allenatori del…
Contenuti esclusivi, fotografie e video, curiosità da dentro e fuori dal campo, grafiche per ridere e sognare insieme ai tifosi: tutto questo è ViolaNews.com su Instagram, un concentrato a tinte…
100 secondi con Moise Kean. Questo il titolo dell'ultimo video social condiviso dalla Fiorentina su Instagram. Tante domande flash all'attaccante viola che dice di ispirarsi a Batistuta e di tenere…
L'Apoel ufficializza tramite i suoi canali ufficiali l'arrivo di Antonin Barak a Cipro. Ecco di seguito il post e il testo pubblicati su Instagram dal club. "APOLYTON annuncia l'acquisto con ACF…
Dopo la presentazione nella giornata di ieri del francobollo dedicato ai cento anni della Fiorentina, Fabiano Parisi ha ringraziato sui social per aver preso parte all'evento al Viola Park: Voglio…
L'arrivo di Inao Oulai alla Fiorentina ha fatto impazzire i tifosi viola e non solo. Sotto una foto del giocatore pubblicata dalla Fiorentina sul proprio profilo Instagram, un gran numero di ivoriani…
Dopo dieci anni trascorsi in maglia viola, per Filippo Distefano è arrivato il momento dei saluti. L’esterno offensivo classe 2003, pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia dell’Empoli, ha…
Gianluca Di Marzio ha pubblicato su Instagram nelle scorse ore un post dedicato all'interesse del Como per l'attaccante viola Moise Kean. Tra i commenti, risalta quello di Giovanni Kean, fratello del…
In vista della tournée in Inghilterra della Fiorentina, dove la squadra allenata da Grosso affronterà prima il QPR e poi il Watford, il Viola Club Londra ha deciso di chiamare a raccolta tutti i…
Dopo l'ufficialità e le prime parole da giocatore della Fiorentina, Christ Inao Oulai ha voluto salutare anche i suoi ex tifosi, quelli del Trabzonspor. Nel post apparso sul suo profilo Instagram, il…
Bastano pochi minuti ad Arthur Atta per lasciare subito il segno con la maglia viola. Nel corso della sfida tra Fiorentina e Primavera, il centrocampista francese, arrivato in estate dall’Udinese, si…
In un video social pubblicato dalla Fiorentina, il neo acquisto viola, Arthur Atta si descrive rispondendo velocemente a molte domande in soli 100 secondi complessivi. Ecco come è andato l'esperimento…
Adesso è davvero finita: Jonas Harder saluta definitivamente la Fiorentina per trasferirsi al Basilea, club con cui ha firmato un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2030. L'accordo tra le due…
Nel lungo messaggio affidato ai social per salutare Firenze prima del suo trasferimento allo Schalke 04, Robin Gosens non ha nascosto la delusione e lo sconcerto per le modalità con cui si è arrivati…
Adesso è praticamente ufficiale: Robin Gosens lascia la Fiorentina per fare ritorno in Germania, dove vestirà la maglia dello Schalke 04. L'esterno tedesco si trasferisce a titolo temporaneo con la…
La prima settimana di ritiro al Viola Park si concluderà oggi e in casa Fiorentina si respira già l'aria delle grandi occasioni. A confermarlo è David De Gea, leader indiscusso dello spogliatoio e…
Inao Oulai sembra essere sempre più vicino alla Fiorentina con i club che stanno cercando di limare la distanza tra richiesta e offerta. Nel frattempo il giocatore ha espresso la propria volontà al…
Fabiano Parisi lavora e corre verso il ritorno. Allenamento in palestra per l'esterno viola, che ha postato nelle sue stories di Instagram alcuni scatti della sua seduta odierna. Tanta fatica per…
Uomo spogliatoio, giocatore sempre pericoloso sui calci piazzati, affezionato a Firenze ma reduce da una stagione tutt'altro che memorabile. E adesso ufficialmente fuori dal progetti della Fiorentina…
Leo Messi e Roberto Baggio, due dei numeri 10 che hanno segnato la storia del calcio. Baggio non ha mai nascosto la propria ammirazione per Messi. I due si erano già incontrati a Barcellona, anni fa.
Arthur Atta è diventato ufficialmente un calciatore della Fiorentina. Il francese lascia l'Udinese dopo 2 anni, e sui propri social ha voluto salutare i tifosi friulani: "Cari tifosi dell’Udinese,…
Fabio Paratici ha iniziato alla grande questo calciomercato. Dopo gli arrivi di Viery, Dragusin e Atta, in casa Fiorentina si pensa anche alle cessioni. Tra i nomi che potrebbero lasciare Firenze, c'è…