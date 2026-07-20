FOTO – Kean, Como e l’indizio social del fratello. Cosa è successo

Gianluca Di Marzio ha pubblicato su Instagram un post dedicato all'interesse del Como per l'attaccante viola Moise Kean. Tra i commenti, risalta quello del fratello del bomber gigliato.

Gianluca Di Marzio ha pubblicato su Instagram nelle scorse ore un post dedicato all'interesse del Como per l'attaccante viola Moise Kean. Tra i commenti, risalta quello di Giovanni Kean, fratello del bomber viola, il quale ha pubblicato l'emoticon della "preghiera", forse segno della gradita destinazione per il fratello. Di seguito il post di Di Marzio e la foto del commento: