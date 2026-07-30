Con la Web App di ViolaNews solo le notifiche che scegli

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Finalmente le notifiche

Finalmente - anche- è più semplice restare sempre aggiornati su tutte le vicende di casa viola: news, calciomercato, esclusive... E inoltre avrete la possibilità di scegliere se farvi inviare ledelle notizie che vi interessano. Basta rispondere alla richiesta che il vostro dispositivo farà quando aprite. Per il momento sugli smartphone è possibile solo con il sistemaa breve avremo anche l'ok da Apple per gliLe notifiche possono essere ricevute anche sulsia che utilizzi