Con la Web App di ViolaNews solo le notifiche che scegli

Tutte le notizie di Violanews.com consultabili comodamente anche tramite una nuova ed intuitiva Web App: veloce come un'App, completa come il sito

Redazione VN
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VIDEO - Tutorial: come scaricare la nuova Web App di Violanews

Violanews.com, il sito di riferimento per tutti i tifosi viola, è finalmente più vicino ai suoi utenti. Grazie alla rinnovata Web App, rilasciata dai nostri sviluppatori e pensata appositamente per chi naviga sul nostro sito da mobile. Grazie a questa novità, avrete l'icona presente sul vostro smartphone e con un semplice clic potrete entrare nel mondo di Violanews.com.

Finalmente le notifiche

Finalmente - anche via smartphone - è più semplice restare sempre aggiornati su tutte le vicende di casa viola: news, calciomercato, esclusive... E inoltre avrete la possibilità di scegliere se farvi inviare le notifiche delle notizie che vi interessano. Basta rispondere alla richiesta che il vostro dispositivo farà quando aprite VIOLANEWS. Per il momento sugli smartphone è possibile solo con il sistema Android, a breve avremo anche l'ok da Apple per gli iPhone. Le notifiche possono essere ricevute anche sul vostro PC di casa sia che utilizzi Windows o iOS.
grafica notifiche

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GERMOGLI PH: 27 APRILE 2023 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI COPPA ITALIA FIORENTINA VS CREMONESE NELLA FOTO COREOGRAFIA

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