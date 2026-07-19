Bove: "La Fiorentina sta costruendo una bella squadra, resta un pezzo di vita"
Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove
Le parole dell'ex centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove
Il ricordo di Edoardo Bove sulla Fiorentina
La situazione in casa FIGC resta in piena evoluzione in vista del Consiglio Federale. Dopo il rifiuto di Andrea Pirlo all'ipotesi di guidare la Nazionale, rimangono aperti diversi interrogativi anche…
Finito al Cagliari in prestito, l'ex Empoli è molto determinato in vista della ripresa dei giochi, per dimenticare tutto quello che non è andato nell'ultima stagione in viola
L'ex attaccante della Fiorentina non ha intenzione di rientrare alla Juventus e spinge per un accordo tra i bianconeri e l'Atletico Madrid dopo il prestito dello scorso anno
Nicola Berti, ex centrocampista della Nazionale italiana e leggenda dell'Inter, ha parlato a Sport Week. Nel corso dell'intervista, il discorso è caduto sui ritiri, dato il periodo in cui ci troviamo.
Robin Gosens, laterale sinistro passato dalla Fiorentina allo Schalke 04 appena tornato in Bundesliga, ha parlato in zona mista dopo la sua prima presenza in amichevole, vinta 3-1 contro i giapponesi…
Robin Gosens e Edin Dzeko potrebbero giocare insieme ancora una volta, ma stavolta con la maglia dello Schalke 04. Secondo quanto riporta Sky Sport DE, l'attaccante potrebbe rinnovare il contratto…
Dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, Jack Harrison lascia l'Europa: l'esterno inglese è un nuovo giocatore dei New England Revolution, squadra che milita in MLS e originaria di…
Il Watford prosegue il precampionato e si avvicina all'amichevole contro la Fiorentina. Oggi la squadra inglese ha giocato un'amichevole, contro i tedeschi del Rostock, vincendo 3-0 con i gol di…
Una pesante bufera giudiziaria scuote il mondo del calcio e tocca da vicino anche un volto noto passato dal settore giovanile della Fiorentina. La Procura di Roma ha infatti notificato l'avviso di…
L'ex calciatore della Fiorentina e grande tifoso viola, Lorenzo Venuti, oggi svincolato dopo l'esperienza in Serie B con la Sampdoria, è stato intervistato da gianlucadimarzio.com. Tanti i temi…
Nuova avventura in cadetteria per Filippo Distefano. L'ex attaccante della Fiorentina classe 2003, trasferitosi ufficialmente all'Empoli negli scorsi giorni, si è presentato questo pomeriggio ai suoi…
Il Besiktas continua a guardare con attenzione al mercato internazionale per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Secondo quanto riferiscono alcuni media turchi, il club avrebbe…
Lorenzo Amatucci, ex giocatore della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Deportivo La Coruna. le sue parole: > Sono molto contento qui. Sono entusiasta e ho…
La Fiorentina a giugno non ha riscattato Jack Harrison che adesso è pronto a ripartire dagli Stati Uniti. Secondo quanto riparta il New York Times, l'esterno inglese è pronto a iniziare una nuova…
Parole d'amore, ma anche di grande lucidità e pragmatismo, quelle rilasciate dall'ex portiere viola Sebastien Frey ai microfoni di Flashscore. L'ex estremo difensore ha analizzato il nuovo corso della…
Il Deportivo La Coruna, neopromosso in Liga e guidato dal CEO italiano Massimo Adalberto Benassi, ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Lorenzo Amatucci dalla Fiorentina. Ai microfoni di…
Beppe Galli, agente del neo acquisto del Modena Alessandro Bianco, prelevato a titolo definitivo dalla Fiorentina per 1 milione più il 50% sulla rivendita, ha parlato a Radio Amore: E' un giocatore…
Nuova avventura per Alban Lafont, uno dei giovani portieri più attesi del calcio europeo quando nell’estate 2018 arrivò alla Fiorentina. L’estremo difensore francese, oggi classe 1999, è infatti…
L'ex centrocampista della Fiorentina e allenatore della Primavera viola, Alberto Aquilani, oggi sulla panchina del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei tanti giovani valorizzati del…
Un grave lutto ha colpito l'ex allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella. La sorella Caterina è scomparsa in seguito alle ferite riportate dopo un tragico incidente domestico. A comunicare la…
Continua il tormentone estivo fra l'Udinese e Nicolò Zaniolo. Il tema è il rinnovo di contratto, con l'ex Fiorentina che chiede un aumento. Ieri sera le parti hanno trovato un accordo, come scrive…
L'avventura in maglia viola per Tariq Lamptey è stata breve e sfortunata. L'infortunio rimediato all'esordio con il Como lo ha messo ko per tutta la stagione. E così l'ex Brighton ha rescisso,…
Ancora polemiche per l'addio di Robin Gosens dalla Fiorentina. Durante la presentazione del tedesco con lo Schalke 04, l'ex esterno viola è tornato sul suo addio con parole al veleno: A volte eravamo…
In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante viola Daniel Bertoni, ha parlato del Mondiale e del suo passato: Senza l’Italia per me non è un Mondiale. E penso che non lo sia per tutti…
L'ex terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti è la nuova idea in entrata del Cosenza, alla ricerca di rinforzi d’esperienza per sistemare la propria difesa. Il classe 1995 è attualmente svincolato ma…
La telenovela tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo potrebbe giungere al termine. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, le parti stanno continuando a lavorare per trovare un accordo. Nelle ultime ore,…