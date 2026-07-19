Lamptey trova squadra... e sfiderà subito la Fiorentina. L'annuncio ufficiale R. VN Redazione VN 21 luglio - 11:21 21 luglio

L'avventura in maglia viola per Tariq Lamptey è stata breve e sfortunata. L'infortunio rimediato all'esordio con il Como lo ha messo ko per tutta la stagione. E così l'ex Brighton ha rescisso,…