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Ex viola, Zurkowski saluta lo Spezia. La nota sull’addio anticipato

Ex viola, Zurkowski saluta lo Spezia. La nota sull’addio anticipato - immagine 1
Lo Spezia saluta l'ex Fiorentina ed Empoli Szymon Zurkowski
Redazione VN

Lo Spezia ha accolto come nuovo allenatore Marco Turati, collaboratore di Vincenzo Italiano ai tempi della Fiorentina. Nel frattempo il club ha anche annunciato l'addio di due giocatori. Uno di questi è l'ex viola Szymon Zurkowski che aveva un contratto in scadenza nel 2027, ma il club ligure ha optato per la rescissione del contratto.

La nota:

Spezia Calcio comunica l'avvenuta risoluzione dei contratti che legavano al Club i calciatori Mirko Antonucci e Szymon Zurkowski. A entrambi i calciatori vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera, sportiva e personale.

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