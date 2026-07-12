Lo Spezia ha accolto come nuovo allenatore Marco Turati, collaboratore di Vincenzo Italiano ai tempi della Fiorentina. Nel frattempo il club ha anche annunciato l'addio di due giocatori. Uno di questi è l'ex viola Szymon Zurkowski che aveva un contratto in scadenza nel 2027, ma il club ligure ha optato per la rescissione del contratto.
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Ex viola, Zurkowski saluta lo Spezia. La nota sull’addio anticipato
Lo Spezia saluta l'ex Fiorentina ed Empoli Szymon Zurkowski
La nota:
Spezia Calcio comunica l'avvenuta risoluzione dei contratti che legavano al Club i calciatori Mirko Antonucci e Szymon Zurkowski. A entrambi i calciatori vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera, sportiva e personale.
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