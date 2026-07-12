Bigica riparte dall’Inter. Ufficiale: è il nuovo allenatore della Primavera

"Nato a Bari il 4 settembre 1973, Bigica ha legato la sua vita al mondo del pallone: lo ha fatto prima da calciatore, crescendo nelle giovanili della squadra della sua città. A Bari, appena ventenne, ha conquistato la promozione in Serie A da capitano, e nell'anno successivo ha vinto con la Nazionale l'Europeo Under 21 con la fascia al braccio. Una leadership portata a Firenze, dove ha conquistato una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, per poi proseguire la sua carriera tra Napoli, Salernitana, Nocerina, Potenza e Novara, dove si è ritirato nel 2007.