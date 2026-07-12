E ora, dove va Salah? Dalla Mls ai sauditi, le opzioni dell’ex viola

Dopo 9 anni farà strano non vedere più Momo Salah con la maglia del Liverpool. Sulla Mersey l'egiziano ha scritto pagine incredibili della storia Reds, ma adesso è tempo di nuove sfide per la leggenda ex Fiorentina. Le opzioni sul tavolo di Salah non mancano, anche se fino a pochi giorni fa i suoi pensieri erano rivolti all'Egitto , arrivato ad un passo dall'emliminare l'Argentina di Leo Messi. Ma dove giocherà nella prossima stagione Salah?

Mls o Arabia?

The Athletic ha fatto il punto della situazione. In quest momento la candidata principale per il suo immediato futuro è lo Sport Kansas City. La Mls deve comunque affrontare la concorrenza della Saudi Pro League, che da anni cerca di ingaggiare il Faraone. Salah preferirebbe rimanere in Europa, ma sta valutando tutte le alternative. A Kansas vogliono investire per costruire una squadra competitiva, e tra l'altro il nuovo proprietario è figlio di immigrati egiziani. Salah, dopo Griezmann, sarebbe un'altra star che porterebbe lustro alla Mls