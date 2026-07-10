L'amministratore delegato della Juventus, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset sul mercato. In particolare l'ex Sassuolo si è soffermato sulla situazione che riguarda Dusan Vlahovic:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Carnevali duro su Vlahovic: “Mai incontrato, la porta aperta non serve a tanto”
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Carnevali duro su Vlahovic: “Mai incontrato, la porta aperta non serve a tanto”
Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato della situazione che riguarda Dusan Vlahovic
Per Vlahovic la porta è aperta? Mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui, onestamente non ne ho mai avuti per cui porta aperta piuttosto che chiusa non è che serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere delle opportunità le ascolteremo
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