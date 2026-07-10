Lo Strasburgo ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Hugo Oliveira, attuale tecnico del Famalicao. Il club francese ha deciso di puntare sul portoghese, che è stato preferito a Raffaele Palladino, tra i nomi valutati nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, tra lo Strasburgo e l'ex allenatore della Fiorentina ci sono stati anche dei contatti prima della decisione definitiva.
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Palladino rimane senza panchina? Lo Strasburgo vira su Hugo Oliveira
Nonostante i contatti con Raffaele Palladino, la scelta dello Strasburgo è ricaduta su Hugo Oliveira, attuale tecnico del Famalicao
Nonostante la scelta sia ricaduta su Oliveira, Palladino continua a essere molto apprezzato all'interno dell'ecosistema Chelsea, visto che Strasburgo e Chelsea appartengono alla stessa proprietà. L'allenatore di Mugnano ha colpito positivamente per il gioco espresso nella sfida di Champions League tra Atalanta e Chelsea, più che per il risultato finale della partita.
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