Palladino rimane senza panchina? Lo Strasburgo vira su Hugo Oliveira

Lo Strasburgo ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Hugo Oliveira, attuale tecnico del Famalicao. Il club francese ha deciso di puntare sul portoghese, che è stato preferito a Raffaele Palladino, tra i nomi valutati nelle ultime settimane. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, tra lo Strasburgo e l'ex allenatore della Fiorentina ci sono stati anche dei contatti prima della decisione definitiva.