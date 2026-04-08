Le semifinali di ritorno di Europa League hanno regalato emozioni e confermato la forza dell'Aston Villa di Unai Emery, che punta a un altro trofeo europeo. Dopo la sconfitta di misura dell'andata…
Conference League
Snobbare la Conference? Il Rayo si prende le prime pagine in Spagna
La Conference League è una competizione che ha acceso il dibattito fin dalla sua creazione. In questi anni la Fiorentina ha imparato a conoscere meglio di chiunque altra questa coppa. I viola sono…
Il Betis celebra il gol fantasma alla Fiorentina. Ezzalzouli: "Sapevo che era dentro"
Non è un anniversario del tutto spensierato per la Fiorentina, sebbene il ricordo riporti a una stagione decisamente più vibrante e ricca di pathos europeo. Esattamente dodici mesi fa, i viola…
Dopo aver eliminato la Fiorentina, la formazione inglese diventa la grande favorita per la vittoria finale
Glasner scherza: "La festa in centro? L'ultima volta ha portato fortuna"
Il Crystal Palace ha festeggiato il passaggio del turno contro la Fiorentina, nel centro di Firenze. Sui social sono diventate virali le immagini dei giocatori Eagles mentre si godevano il traguardo…
Fiorentina fuori dalla Conference League 2025/26. Ma quanto ha guadagnato?
Come ormai succede da anni, la Conference League, pur non essendo una competizione di grande visibilità e ricavi straordinari, rappresenta per la Fiorentina un'opportunità economica significativa. E…
Conference League, follia a Strasburgo: rimonta, maglia sulla bandierina e maxi-rissa
Mentre la Fiorentina si giocava le proprie carte contro il Crystal Palace, l'altro quarto di finale di Conference League tra Strasburgo e Mainz si è trasformato in un vero e proprio ring. La…
VIDEO - Il Crystal Palace gongola. Festa e cori in centro a Firenze
Crystal Palace: festa a Firenze dopo il passaggio del turno
Contro il Palace la Fiorentina ha centrato la 167° vittoria in gare internazionali
Contro il Crystal Palace la Fiorentina ha conquistato la 167° vittoria in una gara ufficiale valida per una competizione europea. I 167 successi sin qui ottenuti sono così suddivisi: 7 in Coppa…
Conference League - Allo Strasburgo riesce il ribaltone, Atene lo sfiora
La Fiorentina sta affrontando la seconda fase del proprio cammino europeo: dopo aver superato negli ottavi di finale di Conference League il Rakow Częstochowa, negli quarti di finale i viola hanno…
Europa League - Bologna seppellito di gol anche a Birmingham
Vi proponiamo, tramite www.numericalcio.it, i risultati in tempo reale delle gare di Europa League e Conference League 2025-26
Vanoli convintissimo: "Peccato non essere al completo, magari si va ai supplementari"
Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato a Sky prima della gara contro il Crystal Palace, cominciando dal ricordo di Manninger nel giorno della sua scomparsa: "Quella di Alex è una…
Fiorentina-Crystal Palace, formazioni ufficiali: Solomon-Gudmundsson-Harrison insieme!
Conferme e sorprese nei 22 in campo della sfida tra viola ed Eagles
La Fiorentina si prepara a una notte europea complicata, ma affascinante: al “Franchi” arriva il Crystal Palace per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Si riparte dal pesante 3-0…
"Job's not finished". Il Crystal Palace si carica citando Kobe Bryant
Il mantra del Crystal Palace è uno solo, non sedersi sugli allori. Una prerogativa sottolineata già da Oliver Glasner nella conferenza stampa di ieri, ma anche dal difensore Chris Richards, nel post…
Crystal Palace, il dopo Glasner: sfida alla Fiorentina anche in panchina?
La Fiorentina guarda al futuro della propria panchina. E lo stesso fa anche il Crystal Palace, avversario dei quarti di Conference, che a fine stagione saluterà Oliver Glasner. Tra i nomi seguiti per…
Dopo il 3-0 di Londra, la Fiorentina è chiamata all'impresa: sarà una mission impossible?
La Uefa ha diramato le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Al Franchi il direttore di gara di Fiorentina-Crystal Palace sarà lo spagnolo Jesús Gil…
Mandragora: "Futuro? Resterei, ma testa al miracolo. Spesso il Palace eravamo noi"
Alla vigilia di Fiorentina-Crystal Palace, gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League in programma giovedì 16 aprile alle 21.00 presso lo stadio Franchi. Come di consueto, arriva il…
Vanoli: "Non mi si giudichi da questa gara, società con me". Infortunati, le ultime
Tutte le risposte di Vanoli alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di Conference contro il Palace
Richards svela: "Glasner ci ha messo davanti ad un bivio. Ecco cosa abbiamo scelto"
Alla vigilia del ritorno al Franchi, Chris Richards svela un interessante retroscena avvenuto all'interno dello spogliatoio del Crystal Palace
De Gea e Henderson, un abbraccio in salsa United. La loro storia
Il ritorno in Inghilterra non è stato certamente quello desiderato per David De Gea. Il portiere spagnolo si è visto arrivate da tutte le parti gli attaccanti del Palace. Ben diversa è stata la serata…
Richards: "Sarebbe sciocco pensare già alla semifinale, ma segneremo ancora"
Quei ragazzi lassù ci semplificano il lavoro. Ogni volta che prendono la palla, creano sempre qualcosa di magico. E oggi abbiamo segnato solo tre gol, ma penso che avremmo potuto farne molti di più,…
Mateta: "Ho sognato di fare gol per notti intere, era tanto che non giocavo"
Jean-Philippe Mateta, attaccante del Crystal Palace a segno contro la Fiorentina, ha parlato a TNT Sport dopo la partita: Che serata. Era da tanto tempo che non giocavo dall'inizio, sono felice, anche…
Tutto pronto a Selhurst Park: Crystal Palace e Fiorentina incrociano i tacchetti per i primi novanta di centottanta minuti validi per i quarti di finale di Conference League. Chi prevale tra oggi e…
I tifosi della Fiorentina più attenti al mercato, leggendo la probabile formazione del Crystal Palace per i quarti di finale di Conference League, si ricordano sicuramente di lui. Jean-Philippe…
Crystal Palace-Fiorentina, ore 21: dove vederla in tv e streaming
Dopo l'importantissima vittoria contro il Verona, la Fiorentina rimette nel mirino la Conference League. Giovedì, infatti, c'è la gara di andata dei quarti di finale della terza coppa europea in…
Crystal Palace, Glasner pronto all'addio: un altro spagnolo dice di no
Oliver Glasner ha già annunciato l'addio al club londinese a fine stagione. L'austriaco è stato artefice della storica doppietta Fa Cup-Community Shield. Il Crystal Palace sta pertanto valutando altri…
Crystal Palace, il gioiello di Glasner opacizzato dalla bufera di gennaio
Dopo aver passato il turno contro il Rakow, la Fiorentina ha conosciuto il prossimo avversario europeo. Sarà il Crystal Palace di Oliver Glasner, la favorita fin dall'inizio del torneo. Andiamo a…
Crystal Palace, serata d'elite contro la Fiorentina: pronta la coreografia
I tifosi del Crystal Palace sono pronti a vivere una grande serata in occasione del quarto di finale contro la Fiorentina. Un match di andata che sa quasi di finale anticipata, con gli Eagles pronti a…