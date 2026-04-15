Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina-Crystal Palace: arbitra uno spagnolo, precedente favorevole ai quarti

il fischietto

Fiorentina-Crystal Palace: arbitra uno spagnolo, precedente favorevole ai quarti

Fiorentina-Crystal Palace: arbitra uno spagnolo, precedente favorevole ai quarti - immagine 1
La squadra arbitrale interamente spagnola scelta per Fiorentina-Crystal Palace: fischietto di lunga esperienza per la sfida
Redazione VN

La Uefa ha diramato le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Al Franchi il direttore di gara di Fiorentina-Crystal Palace sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano. 42 anni, è un arbitro di grande esperienza, anche in campo internazionale. In questa stagione si tratta della sua prima designazione per una gara di Conference, mentre ha già diretto 6 partite di Champions League. L'ultima agli ottavi nella sfida tra Galatasaray e Liverpool (1-0).

Il precedente favorevole 

—  

C'è inoltre un precedente di Gil Manzano a dirigere la Fiorentina e proprio nei quarti di finale della terza competizione europea. Risale a due anni fa, il 18 aprile 2024, sempre al Franchi, per Fiorentina-Viktoria Plzen. Era la partita di ritorno, dopo lo 0-0 maturato in Repubblica Ceca, e vide la squadra dell'allora tecnico Italiano imporsi per 2-0 nei supplementari con reti di Nico Gonzalez e Biraghi.

La squadra arbitrale

—  

Gli assistenti sono i connazionali Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso. A completare la squadra arbitrale, interamente iberica, il quarto uomo Juan Martínez Munuera. Al Var Guillermo Cuadra Fernandez, Avar Valentín Gómez.

Leggi anche
Mandragora: “Futuro? Resterei, ma testa al miracolo. Spesso il Palace eravamo noi”
Vanoli: “Non mi si giudichi da questa gara, società con me”. Infortunati, le ultime

© RIPRODUZIONE RISERVATA