Fiorentina-Crystal Palace: arbitra uno spagnolo, precedente favorevole ai quarti

La Uefa ha diramato le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Al Franchi il direttore di gara di Fiorentina-Crystal Palace sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano. 42 anni, è un arbitro di grande esperienza, anche in campo internazionale. In questa stagione si tratta della sua prima designazione per una gara di Conference, mentre ha già diretto 6 partite di Champions League. L'ultima agli ottavi nella sfida tra Galatasaray e Liverpool (1-0).