La Uefa ha diramato le designazioni arbitrali per le gare di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Al Franchi il direttore di gara di Fiorentina-Crystal Palace sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano. 42 anni, è un arbitro di grande esperienza, anche in campo internazionale. In questa stagione si tratta della sua prima designazione per una gara di Conference, mentre ha già diretto 6 partite di Champions League. L'ultima agli ottavi nella sfida tra Galatasaray e Liverpool (1-0).
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il fischietto
Fiorentina-Crystal Palace: arbitra uno spagnolo, precedente favorevole ai quarti
La squadra arbitrale interamente spagnola scelta per Fiorentina-Crystal Palace: fischietto di lunga esperienza per la sfida
Il precedente favorevole—
C'è inoltre un precedente di Gil Manzano a dirigere la Fiorentina e proprio nei quarti di finale della terza competizione europea. Risale a due anni fa, il 18 aprile 2024, sempre al Franchi, per Fiorentina-Viktoria Plzen. Era la partita di ritorno, dopo lo 0-0 maturato in Repubblica Ceca, e vide la squadra dell'allora tecnico Italiano imporsi per 2-0 nei supplementari con reti di Nico Gonzalez e Biraghi.
La squadra arbitrale—
Gli assistenti sono i connazionali Ángel Nevado e Guadalupe Porras Ayuso. A completare la squadra arbitrale, interamente iberica, il quarto uomo Juan Martínez Munuera. Al Var Guillermo Cuadra Fernandez, Avar Valentín Gómez.
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