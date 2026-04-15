"Testa libera, dobbiamo fare un'impresa e serve una voglia che va oltre le situazioni tattiche, rischiando qualche cosa quando ne vale la pena. Da quando sono arrivato la classifica ci ha trattenuti ma siamo stati bravi ad arrivare fin qui, giocheremo davanti alla nostra gente e nella storia le imprese ci sono. L'ho già detto, mi sarebbe piaciuto avere la rosa al completo, ma siamo un grande gruppo".