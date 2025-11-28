Conference League 2025/26, quanto sta guadagnando la Fiorentina? Le cifre

Gli incassi della Fiorentina in Conference League fino a questo momento: contano vittorie, pareggi e anche la posizione in classifica

Come ormai succede da anni, la Conference League, pur non essendo una competizione di grande visibilità e ricavi straordinari, rappresenta per la Fiorentina un'opportunità economica significativa. E anche quest'anno potrebbe essere lo stesso, nonostante le limitazioni strutturali dovute alla capienza ridotta dell'Artemio Franchi causa restyling. Anche se già lo scorso anno la condizione era questa. Negli ultimi tre anni, con due finali e una semifinale di Conference League, la Fiorentina ha incassato complessivamente 51,43 milioni di euro. Una somma che testimonia la costanza del progetto viola sul palcoscenico europeo. I ricavi sono così distribuiti: 17,7 milioni nella scorsa stagione; 16,23 milioni nell’edizione terminata con la sconfitta ad Atene; 17,5 milioni nella stagione culminata con la finale persa contro il West Ham. A queste cifre, poi, andranno aggiunti i ricavi provenienti dal botteghino di ogni partita e i soldi già incassati in questa stagione.

La situazione — Come ormai è noto, questa competizione non ti porterà mai ad ottenere i ricchi introiti garantiti da Champions League ed Europa League, ma comunque cifre rilevanti per la società viola, perfette per pareggiare i vari conti o utilizzarle per il mercato. L'inizio di stagione della Fiorentina, nonostante le zero vittorie in campionato fino a questo momento, in Conference League era partito bene, con il passaggio del turno playoff con il Polissya e le vittorie con Sigma Olomouc e Rapid Vienna. Poi, paradossalmente, da quando se ne è andato Pioli, i viola hanno smesso di vincere anche lì, perdendo contro Mainz e l'ultima contro l'AEK Atene. Adesso la classifica si complica, perché la squadra di Paolo Vanoli è scivolata al 17° posto, sempre con 6 punti.

Le cifre della Conference League 2025/26 — Partendo dalla qualificazione alla competizione, ogni club riceve 3,17 milioni di euro come quota di partenza. A questi vanno aggiunte la quota europea di 2,25 milioni di euro e quota non europea di 0,832 milioni di euro. Detto questo, per ogni partita vinta durante la competizione, un club incassa 400mila euro, mentre per un pareggio 133mila euro. Quindi i viola fino a questo momento, con 2 vittorie e 2 sconfitte, hanno ottenuto 800mila euro. Fino alla scorsa giornata, inoltre la Fiorentina aveva incassato anche 0,028 milioni di euro dalla posizione in classifica. Sommando il tutto, il club di Commisso è arrivato ad ottenere poco più di 7,08 milioni di euro fino ad ora, ai quali andranno poi sommati, ovviamente, gli incassi dal botteghino per ogni partita.

I vari passaggi — Come per le altre competizioni europee, ci sono dei bonus anche per la classifica durante la League Phase: chi si piazza nelle prime otto posizioni riceve 400mila euro, mentre quelle tra il 9° e il 16° 200mila. Come già sappiamo, i primi 8 posti ti permetteranno di passare automaticamente il turno, qualificandoti direttamente agli ottavi di finale, mentre gli altri si giocheranno tra loro un turno di spareggio per accedere alla fase ad eliminazione diretta. Coloro che si classificheranno dal 17° all'ultimo posto verranno eliminati e non riceveranno nessun premio. Detto questo, andando avanti nel torneo, le squadre che si qualificheranno per la fase ad eliminazione diretta riceveranno le seguenti cifre:

Spareggi per gli ottavi di finale 200mila euro a club

Ottavi di finale 800mila euro a club

Quarti di finale 1,3 milioni di euro a club

Semifinali 2,5 milioni di euro a club

Finale 4 milioni di euro a club

Vincitrice 3 milioni di euro (2 milioni nel ciclo precedente).