Viola News

Altre di Serie A

Focus sulle 19 concorrenti della Fiorentina: tutto ciò che riguarda le altre squadre del massimo campionato italiano, ovviamente ciò che è di interesse generale e ciò che può interessare in ogni modo il tifoso viola. Massima attenzione alle rivali per gli obiettivi stagionali dei gigliati, ma anche a curiosità e pillole da chi sta sopra (si spera sempre che ce ne siano poche...) e chi sta sotto (si spera sempre che ce ne siano tante!)
Favasuli

Moretto: "Il Napoli ha in pugno Favasuli". La situazione

R. VN

Costantino Favasuli si prepara a salutare il Catanzaro. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Matteo Moretto, il calciatore sarebbe vicino al Napoli. Il club partenopeo tiene in pugno l'ex…

Torino FC v ACF Fiorentina - Serie A

Monza, visite mediche per Kouadio: "Sono pronto!"

R. VN

Visite mediche concluse per Eddy Kouadio, nuovo rinforzo del Monza. Il difensore classe 2006 di proprietà della Fiorentina, dopo una lunga trattativa con l'Avellino, ha scelto la Brianza per la sua…