Parma, Pellegrino vicino all'addio? Offerta per un attaccante del Tigre
Il Parma prova a giocare d'anticipo
Il Parma prova a giocare d'anticipo
Tacchinardi duro sulla Juve: "Mercato difficilissimo per colpa degli esuberi. Koopmeiners? Va dato in prestito per ritrovare serenità".
Il dirigente leccese parla a 360 gradi del mercato giallorosso, dai problemi con Banda alle certezze come Falcone, capitano e bandiera dei salentini
Un flop di mercato clamoroso per la Vecchia Signora
Sta per sfumare una delle possibili piste in caso di cessione di Kean
L'esterno del Cagliari Gabriele Zappa è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro degli isolani dove ha parlato anche di mercato e del vecchio interesse della Fiorentina nei suoi confronti. Le sue…
L'attaccante del Sassuolo, Andrea Pinamonti, accostato anche alla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo, ha parlato a Sky Sport delle impressioni avute si Aquilani e le voci di mercato legate…
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, in conferenza stampa ha parlato del mercato degli azzurri. Le sue parole: > Mercato? Dobbiamo fare delle scelte, non è semplice perché il mercato in…
Niente Roma per Crysencio Summerville: l'A-Hilal ha chiuso con il West Ham offrendo 80 milioni di euro. Secondo quanto riporta The Athletic il giocatore è pronto a sostenere le visite mediche e…
Brutte notizie per il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno. Dopo essere stato costretto a saltare l'inizio del ritiro con gli azzurri per un problema al ginocchio, infatti, il giocatore è stato…
Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Jeff Ekhator alla Juventus. L’attaccante classe 2006, acquistato in estate dal Genoa per 16 milioni di euro più 2 di bonus, è stato costretto a lasciare…
Brutte notizie per il Napoli e per Alessandro Buongiorno. Attraverso una nota ufficiale, il club azzurro ha comunicato che il difensore non prenderà parte al ritiro precampionato a causa di un…
La Roma ritorna sul terzino destro brasiliano, anche se per il momento il primo della lista è Molina dell'Atletico
Vincenzo Italiano si sa, ama i calciatori capaci di giocare sulle fasce davanti: quello di Laurienté poteva essere un buon profilo ma...
Il difensore turco raggiunge la compagine bianconera dopo quattro stagioni vissute nella Capitale
Costantino Favasuli si prepara a salutare il Catanzaro. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato, Matteo Moretto, il calciatore sarebbe vicino al Napoli. Il club partenopeo tiene in pugno l'ex…
L'Inter non è ancora riuscita a sostituire Denzel Dumfries. In origine doveva essere Marco Palestra, poi Khalaili, ma entrambi gli affari sono sfumati. Beppe Marotta è tornato a parlare della scelta…
Grana di mercato per l’Inter, che si vede costretta a congelare l’acquisto di Anan Khalaili. L’esterno israeliano classe 2004, prelevato dai nerazzurri per una cifra importante attorno ai 25 milioni…
Direttamente dalla presentazione dei palinsesti di La7 il patron del Torino Urbano Cairo ha parlato della possibilità di cedere il club granata. Le sue parole riportate da Sky: Non ho ricevuto offerte…
Visite mediche concluse per Eddy Kouadio, nuovo rinforzo del Monza. Il difensore classe 2006 di proprietà della Fiorentina, dopo una lunga trattativa con l'Avellino, ha scelto la Brianza per la sua…