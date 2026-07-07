Focus sulle 19 concorrenti della Fiorentina: tutto ciò che riguarda le altre squadre del massimo campionato italiano, ovviamente ciò che è di interesse generale e ciò che può interessare in ogni modo il tifoso viola. Massima attenzione alle rivali per gli obiettivi stagionali dei gigliati, ma anche a curiosità e pillole da chi sta sopra (si spera sempre che ce ne siano poche...) e chi sta sotto (si spera sempre che ce ne siano tante!)