Il dirigente orobico lo fa capire apertamente, il mercato della Dea è tutt'altro che chiuso

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI ROCCO COMMISSO VIOLA PARK CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA FABIO GROSSO

VIDEO VN - Grosso: "Bisogna completare centrocampo e difesa"

Così Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, durante la conferenza stampa di presentazione dell'ultimo acquisto nerazzurro, Gianluca Gaetano:

Stiamo costruendo una nuova identità nella nostra squadra, è un lavoro lungo e completo e di certo non sarà un acquisto in più o meno a cambiare il percorso. Di sicuro ci faremo trovare pronti al mercato delle occasioni, saremo molto attenti e presenti.
Venezia v Juventus - Serie A

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