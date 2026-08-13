Il dirigente orobico lo fa capire apertamente, il mercato della Dea è tutt'altro che chiuso
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Così Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dell'Atalanta, durante la conferenza stampa di presentazione dell'ultimo acquisto nerazzurro, Gianluca Gaetano:
Stiamo costruendo una nuova identità nella nostra squadra, è un lavoro lungo e completo e di certo non sarà un acquisto in più o meno a cambiare il percorso. Di sicuro ci faremo trovare pronti al mercato delle occasioni, saremo molto attenti e presenti.
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