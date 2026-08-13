La Fiorentina acquista Mateo Pellegrino. Il comunicato del club viola
VIDEO VN - Mateo Pellegrino è arrivato a Sesto per le visite mediche
Oggi è stata la giornata di Mateo Pellegrino. L'argentino ha completato l'iter delle visite mediche, ed ha firmato il proprio contratto con la Fiorentina. La società ha annunciato ufficialmente il suo arrivo:
ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pellegrino dal Parma Calcio 1913. Pellegrino, nato a Valencia (Spagna) il 22 ottobre 2001, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Parma, anche le maglie dell’ Atletico Platense, dell’ Estudiantes e del Velez Sarsfield. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Emilia, ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 12 gol.
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