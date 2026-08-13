Oggi è stata la giornata di Mateo Pellegrino. L'argentino ha completato l'iter delle visite mediche, ed ha firmato il proprio contratto con la Fiorentina. La società ha annunciato ufficialmente il suo arrivo:

ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Pellegrino dal Parma Calcio 1913. Pellegrino, nato a Valencia (Spagna) il 22 ottobre 2001, nel corso della sua carriera ha vestito, oltre quella del Parma, anche le maglie dell’ Atletico Platense, dell’ Estudiantes e del Velez Sarsfield. Il nuovo calciatore viola, durante l’ultima stagione in Emilia, ha collezionato 39 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 12 gol.