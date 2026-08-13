Fiorentina: slitta il debutto di Pellegrino. Niente Coppa Italia contro il Benevento per ritardi burocratici, esordio previsto contro la Roma in campionato.
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Niente da fare per Mateo Pellegrino. Per vederlo con la maglia viola in campo bisognerà attendere la prima sfida di campionato quando i viola andranno a Roma ospiti dei giallorossi.
Secondo quanto risulta alla nostra redazione, le tempistiche troppo strette non hanno fatto sì che il club riuscisse a completare tutti gli obblighi burocratici in vista del match di Coppa Italia. Pellegrino, dunque, non ci sarà domani sera contro il Benevento.
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