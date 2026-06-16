Viola News

Gli opinionisti

Cosa ne pensano i grandi opinionisti di Violanews? E’ la giusta categoria per farvi un'idea sul mondo viola. "CentroAvanti" e i video commenti di Enzo Bucchioni, "L'Imbucata" di Matteo Magrini e "Von...ci posso credere" di Leonardo Vonci vi tengono compagnia ogni settimana. Inoltre potete trovare le pagelle del "ViolAutore" su tutto ciò che fa spettacolo, gli approfondimenti sul mondo arbitrale a cura di Simone Pagnini e i contributi dal blog di David Guetta, direttore de "Il Pentasport" e storica voce viola.
Copertina Sandrelli

Tra Pirandello e il cantiere: la prima Fiorentina di Grosso

M. Sandrelli

Sì riparte con il Gubbio nel caldo di Bagno a Ripoli. Fabio Grosso mette in mostra la sua mercanzia. Nuovi e vecchi. Li mescola, ci confonde. Il telecronista di DAZN stesso non riesce a stargli…

Fabio Paratici

Paratici, faccia da poker: ecco perché tanta fretta

M. Sandrelli

Fabio Paratici è scatenato. Appare come il vero protagonista del mercato. Soprattutto si muove con giudizio. Le squadre si costruiscono dalla difesa e lui ha già messo dei punti fermi: due centrali…

Progetto senza titolo

Paratici e la tattica dell’ultimo chilometro

M. Sandrelli

Intorno al mercato della Fiorentina c’è da una parte molta curiosità dall’altra un certo scetticismo misto anche a meraviglia. La situazione è nota. Il club ha un’eccedenza di giocatori e quindi di…

magrini

L'anno uno della Fiorentina... immaginando un futuro migliore

M. Magrini

Lo chiamano "anno zero" ed è quanto di più lontano e sgradito ci sia nel mio modo di vedere, pensare, analizzare e guardare il calcio. Perché a certi livelli, gli "anni zero", non esistono. O meglio.