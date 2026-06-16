E' Gimenez l'ultima idea per sostituire Kean. Difesa e centrocampo fatti, pronti gli esterni
Il centravanti argentino naturalizzato messicano è un profilo che piace
Il centravanti argentino naturalizzato messicano è un profilo che piace
“L'ho conosciuto da ragazzino e sono felice di ritrovarlo da uomo e calciatore affermato. E' un giocatore fortissimo e sarei felice di averlo... se poi dal mercato dovessero arrivare situazioni buone…
Sì riparte con il Gubbio nel caldo di Bagno a Ripoli. Fabio Grosso mette in mostra la sua mercanzia. Nuovi e vecchi. Li mescola, ci confonde. Il telecronista di DAZN stesso non riesce a stargli…
Il club viola sta cercando di chiudere l'acquisto di un giocatore capace di giocare come esterno d'attacco, intatno Kean si allontana da Firenze
Dice il saggio: “Roma non è stata costruita in un giorno”. Figuriamoci una società di calcio che vuole/vorrebbe tornare a lottare per obiettivi degni della città che rappresenta. E sia chiaro.
Qualcosa si muove attorno a Moise Kean e quel qualcosa si chiama Como, non una squadra qualsiasi, ma la più ricca del campionato. Le indiscrezioni del primo pomeriggio di ieri firmate Gianluca Di…
E’ un mercato fatto con i fuochi d’artificio, ogni giorno è buono per nuovi colpi e ormai l’abbiamo capito. Paratici è un bulimico del pallone per sua stessa definizione e anche in queste ore sta…
“Un sogno rimane un sogno... un obiettivo rimane un obiettivo”. Parole, e non è passato poi così tanto tempo, di Fabio Paratici. Parole dolci, per chi ama il calcio e lo considera materia seria, anche…
Sarà una Fiorentina rivoluzionata, negli uomini e nelle idee, quella nuova che nascendo e che porterà la doppia firma di Fabio Paratici e Fabio Grosso
Fabio Paratici è scatenato. Appare come il vero protagonista del mercato. Soprattutto si muove con giudizio. Le squadre si costruiscono dalla difesa e lui ha già messo dei punti fermi: due centrali…
Ricordate? Per anni ci abbiamo scherzato su implorando la Fiorentina “fate qualcosa di calcio”, per dirla alla Nanni Moretti con la politica. Ebbene dopo tanto (troppo) tempo la Fiorentina sta facendo…
E siamo solo all'inizio. Lo scrivo quasi con timore, ma l'indicazione arriva dritta dal Viola Park e visto questo clamoroso inizio d'estate non si può far altro che ascoltarla. Siamo solo all'inizio…
Qualcosa è cambiato. Nel modo di agire sul mercato, e la strategia “aggressiva” che sta tenendo la Fiorentina ne è la pratica dimostrazione, ma non solo. Anzi. Forse, in questi giorni, la notizia più…
L’anno scorso quale era il reparto più debole? La difesa, nessun dubbio. Evidentemente anche Paratici la pensa così e la ricostruzione della Fiorentina è cominciata proprio da lì, dal reparto…
La Fiorentina ritenta la “via del tango”. Fabio Paratici vuole mettere a disposizione di Fabio Grosso una pedina centrale su cui imperniare il progetto del nuovo centrocampo viola. Si tratta del…
C'era una volta lo “Scudetto del bilancio”. Titolo effimero, ad esser gentili, ma che se non altro offriva sollievo e soddisfazione (?) a chi cercava sempre e comunque un appiglio per voltarsi…
Fra una settimana, il nove luglio, vent’anni dopo il mitico rigore che regalò il mondiale all’Italia, Fabio Grosso comincerà la sua stagione alla guida della Fiorentina. Per ora nella casella acquisti…
E il primo è andato. “Fresche l'ova”, direte voi, e non avreste nemmeno tutti i torti. Del resto l'acquisto di Viery è notizia ormai “vecchia” (anche se il brasiliano è arrivato a Firenze ieri) e nel…
Intorno al mercato della Fiorentina c’è da una parte molta curiosità dall’altra un certo scetticismo misto anche a meraviglia. La situazione è nota. Il club ha un’eccedenza di giocatori e quindi di…
Viery Fernandes Santos Lopes è il primo colpo del nuovo mercato della Fiorentina e fatemelo dire, più brasiliano di così… In attesa delle visite a Roma (oggi) e della firma del contratto al Viola…
Lo scrivo e lo sottoscrivo: la prossima volta che intervisto Giancarlo non gli chiederò cosa farà il prossimo 29 agosto. Basta: ho spinto molto con lui, ho fatto intervenire sull'argomento i numi…
Quando vedo arrivare un difensore classe 2010 come Beldenti (Brescia), non posso che guardare al futuro (immediato o meno) con un po' di ottimismo
Ci vorrà tempo alla Fiorentina ed a Fabio Paratici per ricostruire la squadra, tra giocatori da valutare e calciatori da cedere, ma c'è grande ottimismo
“Roma non è stata costruita in un giorno”. Eppure, pian piano, è diventata centro del mondo. E sia chiaro. Qua nessuno pensa o immagina che la Fiorentina potrà in futuro giocarsela alla pari o…
È partita la rivoluzione annunciata da Paratici per dare basi solide e un grande futuro alla Fiorentina. Una rivoluzione vera che non guarderà in faccia a nessuno né in società, né dentro la squadra.
Lo chiamano "anno zero" ed è quanto di più lontano e sgradito ci sia nel mio modo di vedere, pensare, analizzare e guardare il calcio. Perché a certi livelli, gli "anni zero", non esistono. O meglio.
Una grande supercazzola. Se volete una sintesi della conferenza stampa dei dirigenti della Fiorentina non si può andare oltre. Hanno parlato tanto per non dire niente, ma era facilmente prevedibile…
Se il buongiorno si vede dal mattino... giovedì inizieremo a capire se siamo davvero all'alba di un nuovo (e promettente) inizio o se, come già troppe volte in passato, siamo destinati all'ennesimo…
Non è stata una bella stagione e non è un bel momento per Moise Kean, preso di mira dai ladri che gli hanno svaligiato l’appartamento in zona Campo di Marte portandosi via la collezione di orologi…