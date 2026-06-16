Viery manifesto del nuovo corso sul mercato: il rilancio passa da scouting e coraggio M. Magrini Matteo Magrini 1 luglio - 20:38 1 luglio

E il primo è andato. “Fresche l'ova”, direte voi, e non avreste nemmeno tutti i torti. Del resto l'acquisto di Viery è notizia ormai “vecchia” (anche se il brasiliano è arrivato a Firenze ieri) e nel…