Grazie, ma aver rovinato la stagione alla Juve non basta

La riflessione a mente fredda dopo la vittoria esaltante in casa dei bianconeri a chiusura di una stagione orribile

Massimo Sandrelli 17 maggio 2026 (modifica il 17 maggio 2026 | 21:34)

Ennio “Pallino” Raveggi, leggendario massaggiatore della Fiorentina, quando si arrivava alle ultime giornate di campionato affiggeva sui muri dello spogliatoio dei cartelli, quasi dei tazebao: “Ragazzi, prima di parlare assicuratevi di avere la lingua collegata con il cervello”, e ancora: “contratti in scadenza, non distraetevi”. Era un modo per dare la sveglia.

Ecco, la Fiorentina contro la Juve sembrava animata da quei richiami. La squadra viola è apparsa concentrata, finalmente libera di testa, ha giocato, ha controllato e soprattutto non ha preso gol. Non sembrava neppure lontana parente di quella che ci ha fatto penare per tutta la stagione, una delle più brutte degli ultimi cento anni. E soprattutto l’ha fatto a Torino contro la Juve. Diranno: ecco i soliti provinciali, ai fiorentini basta vincere con la Juve…Forse è vero, Ma quella con la Juve è una storia che molte generazioni di tifosi viola non potranno mai “digerire”.

L'odio sportivo verso la Juve — Non è facile da spiegare. Ci provò Manlio Cancogni in un fondo su il Corriere della Sera dal titolo "Perché odio la Juve". Quante amarezze, quanti dispetti, quanta arroganza. Baggio è stato il caso più clamoroso, poi c’è la storia di uno Scudetto sfilato all’ultima giornata e poi ancora, ancora. Certo, consola il fatto che negli ultimi nove anni la Juventus con quasi 240 milioni ha praticamente finanziato le casse viola ma è una minestra di… magro. Resta il fatto che aver strappato alla Juve il munifico biglietto per la Champions non può non far che piacere ai tifosi viola, grandi e piccini, giovani e vecchi.

Ma basta per confermare Vanoli? — Ecco, ora, è giusto ringraziare questi giocatori che, non senza ragione, abbiamo criticato per tutto l’anno sportivo, grazie a loro e a Vanoli. La società, però, non farsi confondere d facili entusiasmi. Il lavoro di ricostruzione è difficile e complesso. Distinguere quelli da confermare da coloro che invece è preferibile cambiare è un compito delicato che solo l’esperienza e la competenza può consentire. Quindi grazie, ma il difficile arriva ora.