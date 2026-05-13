Il ds viola si è incontrato con Vanoli diverse volte per analizzare in maniera approfondita la situazione sotto l’aspetto tecnico

Enzo Bucchioni Editorialista 13 maggio 2026 (modifica il 13 maggio 2026 | 23:59)

Sono ore caldissime per il futuro di Paolo Vanoli. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, tutte le soluzioni sono sempre aperte e questo sorprende non poco. Cosa stia facendo tentennare Paratici e la dirigenza viola non lo sappiamo, ma l’arrivo di un nuovo allenatore che sembrava scontato, con Grosso in pole da diverse settimane, non è più così certo.

Vanoli risale? — Evidentemente lo scenario è mutato, il ds viola si è incontrato con Vanoli diverse volte per analizzare in maniera approfondita la situazione sotto l’aspetto tecnico, per confrontarsi sul calcio che avrebbe in testa di fare l’anno prossimo. L’allenatore ha ribadito le sue idee, ha sottolineato come la squadra che ha salvato non sia proprio vicina a quello che pensa, non l’ha costruita lui, ne vorrebbe una con giocatori con caratteristiche adatte a fare un modulo diverso. Si è parlato anche di quelli da vendere e di quelli da tenere. Se Paratici ha deciso di fare un'analisi del genere dopo quattro mesi che vede Vanoli tutti i giorni e sa tutto del suo lavoro, significa che le probabilità di una sua conferma sono aumentate e non di poco.

Serve decidere alla svelta — Ma è sceso in campo anche il procuratore di Vanoli che a sua volta ha incontrato la dirigenza in un paio di occasioni per mettere a fuoco l’ipotesi di un nuovo contratto e gettare le basi per un accordo diverso. Tutto è in stand by, ma ormai l’attesa sta per finire perché ora anche Vanoli ha necessità di capire velocemente, resterebbe volentieri alla Fiorentina e pensa di aver conquistato la conferma con la salvezza, ma ha avuto altre proposte che aspettano una risposta rapida. La Fiorentina dalla sua ha l’opzione unilaterale per il rinnovo del contratto di Vanoli, ma tutti sanno che non è possibile aspettare oltre.

Grosso in standby — Quello che sta succedendo è frutto della volontà della proprietà, dei Commisso, che sposano la linea della riconoscenza? Probabile. Possibile. Rocco ha sempre dato molta importanza ai rapporti umani, s’è affezionato a giocatori e allenatori, ha premiato spesso anche al di là dei valori calcistici. E non parlo di Vanoli. Se fosse ancora in vita probabilmente avrebbe confermato l’allenatore a caldo, a salvezza raggiunta. Paratici invece sembrava l’uomo del rinnovamento, del cambiare tutto dopo una stagione come questa, tanto è vero che i contatti innegabili con Grosso risalgono a diverso tempo fa. Questa soluzione, intendiamoci, non è ancora tramontata, è sempre viva, ma forse s’è adottata la strada di una valutazione più approfondita, complessiva, a trecentosessanta gradi.

Solo se Paratici è d'accordo — Vanoli che sembrava fuori dai giochi è invece rientrato in corsa, la sua candidatura resta in piedi assieme a quella di Grosso e forse di altri. Probabilmente tra oggi e domani, dopo la finale di Coppa Italia che ha richiesto la rappresentanza, una decisione sarà presa in un senso o in un altro, il momento è arrivato. Se dovesse essere confermato Vanoli una sola cosa è importante: Paratici deve essere d’accordo e completamente convinto. La speranza è che ci sia totale coesione perché le voci sempre più insistenti che vorrebbero Paratici su altre piazze hanno fondamento serio e nessuno le ha mai smentite con decisione.

Presto risposte — A cominciare dalla Fiorentina che l’ha fatto per giocatori sotto contratto accostati ad altre squadre e non lo fa per il suo Ds che il contratto ce l’ha fino al 2030. Sarebbe bastato dire a tutti quelli che pensano a Paratici (le voci sono autorevoli) che “ Sta bene a Firenze, ha cominciato un grande lavoro e la Fiorentina ha intenzione di far rispettare il contratto fino alla scadenza”. Perchè non lo fanno? Lo capiremo presto e la conferma o meno di Vanoli sarà uno snodo fondamentale.