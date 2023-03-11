67 anni fa la rossa Fiorentina mise k.o. il Real nella rivincita dei "Campioni"!
Il 16 giugno 1935 segna una un momento storico nella vicenda della Fiorentina: i viola fanno l’esordio assoluto in una competizione europea. Si tratta della celebre Coppa dell’Europa Centrale, meglio…
Firenze, 13 giugno 2001: Fiorentina-Parma 1-1 Questo giorno e questa gara rappresentano un ricordo indelebile per tutti i tifosi viola. In questa data, infatti, la squadra di Mancini, si aggiudicava…
Tre volte a Firenze, ma in campo "solo" due Dopo aver dovuto rinunciare a scendere in campo con la nazionale brasiliana a Firenze il 29 maggio 1958 (in occasione dell’amichevole vinta contro la…
Domenica 11 maggio 1969 si disputò la 29° e penultima giornata del campionato di Serie A. Complice anche il pareggio casalingo del Milan nell'anticipo del giorno precedente, la Fiorentina, grazie al…
L'ultima volta che Fiorentina-Pisa è andata in scena nel massimo campionato italiano è datata 24 febbraio 1991. Era una domenica e il fischio d'inizio della gara era per le ore 15:00. Fu una giornata…
Quel 2 gennaio 1955 nello stadio Comunale di Firenze, fra campo e spalti, successe tutto ciò che a Firenze raramente si era visto in passato. Sul terreno di gioco si sfidavano, nella gara valida per…
103 anni fa esatti, cioè il 19 novembre 1922, sul terreno di gioco del “Velodromo Libertas” di via Bellini si consumò una delle risse più cruente, anzi, probabilmente la più violenta in assoluto della…
Sabato prossimo 27 settembre alle ore 17.30 si giocherà la XVI edizione del Derby Storico Fiorentino sul Prato del Quercione alle Cascine. Il Derby Storico Fiorentino è una partita amichevole che…
Nel giorno in cui veniva festeggiato il 56° anniversario della “Presa di Roma”, attraverso la celebre “breccia di Porta Pia”, la neonata Associazione Fiorentina del Calcio scendeva in campo per la…
Il 29 agosto 1976 la Fiorentina festeggiò sul terreno di gioco del Pescara il 50° anniversario della sua fondazione, in occasione della prima gara ufficiale della stagione 1976-77, valida per la prima…
Per la sesta volta nella storia la Fiorentina affronterà il Betis. Si tratterà della seconda sfida a Firenze, la prima volta al "Comunale" contro i biancoverdi spagnoli in gare valide per…
Per la quinta volta nella storia la Fiorentina affronterà il Real Betis, prima assoluta, però, per quello che concerne una gara valida per una manifestazione ufficiale. La sfida del “Villamarin” di…
Il Rotary Club di Bagno a Ripoli organizza per il 19 Febbraio alle ore 20 a Villa Viviani una serata per ricordare la partita del secolo, ovvero Italia-Germania 4-3 semifinale dei Mondiali di Messico…
Contro la Juventus, la Fiorentina chiuderà un altro anno solare contraddistinto dall'elevato numero di gare. Quella di Torino sarà la gara numero 57 del 2024. Come scrive questa mattina il nostro…
Sono passati 25 anni da quel 23 novembre 1999. Quel giorno la Fiorentina batteva 2-0 al Franchi il Manchester United, fresco vincitore di tutto. Pochi mesi prima infatti i Red Devils di Alex Ferguson…
Per molti rappresenterà solo una data come le altre nella quale si sono giocate partite come tante altre, ma tantissimi tra coloro che tifano Fiorentina, non avranno difficoltà nel ricordare con chi…
QUARANTANOVE ANNI FA IL TRIONFO VIOLA IN COPPA ITALIA tratto dalla pagina ufficiale facebook dell'ASSOCIAZIONE "STORIA VIOLA" Il 28 giugno 1975, cioé 49 anni fa, la Fiorentina conquistò la Coppa…
Il tabellino Fiorentina-Juventus 4-2 (primo tempo 0-2) Fiorentina (4-3-2-1): Neto, Roncaglia, G.Rodriguez, Savic, Pasqual; Aquilani (56' Joaquin), Pizarro, Ambrosini (23' Mati Fernandez); Cuadrado,…