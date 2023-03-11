Viola News

Partite Storiche

Fiorentina

91 anni fa l'esordio internazionale ufficiale della Fiorentina

R. Vinciguerra

Il 16 giugno 1935 segna una un momento storico nella vicenda della Fiorentina: i viola fanno l’esordio assoluto in una competizione europea. Si tratta della celebre Coppa dell’Europa Centrale, meglio…

FIORENTINA-SIGNA 2-1 20 settembre 1926 Violanews

20 settembre 1926, la Fiorentina scende in campo per la prima volta

R. Vinciguerra

Nel giorno in cui veniva festeggiato il 56° anniversario della “Presa di Roma”, attraverso la celebre “breccia di Porta Pia”, la neonata Associazione Fiorentina del Calcio scendeva in campo per la…

Mazzola e Rivera

La partita del secolo con Furio Valcareggi e David Guetta

R. VN

Il Rotary Club di Bagno a Ripoli organizza per il 19 Febbraio alle ore 20 a Villa Viviani una serata per ricordare la partita del secolo, ovvero Italia-Germania 4-3 semifinale dei Mondiali di Messico…

ACF Fiorentina v Juventus - Serie A

Fiorentina-Juventus 4-2 (20 ottobre 2013)

S. Pestuggia

Il tabellino Fiorentina-Juventus 4-2 (primo tempo 0-2) Fiorentina (4-3-2-1): Neto, Roncaglia, G.Rodriguez, Savic, Pasqual; Aquilani (56' Joaquin), Pizarro, Ambrosini (23' Mati Fernandez); Cuadrado,…