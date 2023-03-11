Fiorentina-Pisa, l'ultima in Serie A è del 1991: in campo Pioli e Simeone M. Bardelli Matteo Bardelli 22 febbraio - 12:15 22 febbraio

L'ultima volta che Fiorentina-Pisa è andata in scena nel massimo campionato italiano è datata 24 febbraio 1991. Era una domenica e il fischio d'inizio della gara era per le ore 15:00. Fu una giornata…