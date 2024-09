20 settembre 1926, la Fiorentina scende in campo per la prima volta

Nel giorno in cui veniva festeggiato il 56° anniversario della “Presa di Roma”, attraverso la celebre “breccia di Porta Pia”, la neonata Associazione Fiorentina del Calcio scendeva in campo per la prima volta in assoluto. Grande fu l’attesa in tutti i tifosi (e curiosi) del football fiorentino, che quel lunedì 20 settembre 1926 riempirono lo stadio “Velodromo Libertas” in via Bellini , impianto che, fino a poche settimane prima, era stato la sede delle gare interne della Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas.