67 anni fa la rossa Fiorentina mise k.o. il Real nella rivincita dei "Campioni"!
Il tabellone e le date della prossima edizione di Coppa Italia. La Fiorentina farà il suo esordio al "Franchi" nel primo turno
Gli attuali 11.500 abbonati viola collocano la cifra stagionale al 53° posto della storia degli abbonati della Fiorentina, sopra a quella del 2001-02 (11.329) e poco sotto a quella del 2011-12…
Continuano le amichevoli precampionato delle squadre di Serie A. Per quello che concerne gli ultimi incontri registriamo, fra gli altri, il successo dell'Inter che, però, ha evitato la sconfitta…
AMICHEVOLI 2025 Il calendario completo con le date e i risultati delle amichevoli estive della Fiorentina #### AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA 2025 AMICHEVOLI 2024 #### AMICHEVOLI ESTIVE DELLA…
Dopo la comunicazione ufficiale sulle date delle prime gare che dovrà affrontare la Fiorentina nel corso della prossima annata, ce n'è una che può essere considerata praticamente già definita e si…
I risultati conseguiti nella parte centrale dello scorso campionato avevano già precluso ogni reale possibilità per la Fiorentina di poter arrivare all'ottavo posto in classifica. Non si trattava di…
La quota di 11.000 abbonati alle gare casalinghe della Fiorentina per il prossimo campionato di Serie A, raggiunta il 23 luglio, confermano sostanzialmente la media degli abbonamenti sottoscritti in…
Di seguito le posizioni medie raggiunte dalla Fiorentina in Serie A, divise per quarti di secolo e per singoli decenni ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA…
Di seguito la graduatoria aggregata dei punti ottenuti dalle singole che hanno preso parte a tutti i 5 campionati "asimmetrici", cioè quelli con le giornate del girone di ritorno diverse da quelle del…
In occasione del centenario della Fiorentina Violanews ha deciso di lanciare un grande sondaggio popolare per eleggere la maglia più bella della storia secolare della Fiorentina. Abbiamo scelto più di…
Continua la lenta, ma inesorabile, caduta dell'Italia nella graduatoria mondiale per nazionali. Gli azzurri, infatti, si trovano adesso al 15° posto nel Ranking FIFA, posizione occupata per l'ultima…
La Fiorentina, come potevamo prevedere, giocherà fuori casa la prima partita di campionato, nello specifico all'Olimpico contro la Roma. Quello della stagione 2026-27 sarà il quarto esordio…
Prima del poker esterno di tre anni fa, la Fiorentina aveva già rifilato 4 reti al Genoa (anzi, al Genova 1893) in occasione della prima giornata di un campionato di Serie A il 6 ottobre 1940 a…
Nel corso della passata stagione internazionale la Fiorentina ha conquistato 14,25 punti UEFA, grazie ai quali ha chiuso la graduatoria stagionale al 44° posto. A livello di classifica generale,…
Chi segue Violanews.com sa quanta importanza il nostro sito dia alle statistiche sulla Fiorentina e ai ranking europei e mondiali per misurare gli andamenti di squadre di club e nazionali. Da quasi…
La Fiorentina esordirà nel prossimo campionato di Serie A all'Olimpico contro la Roma. Tra le curiosità che riguardano, in particolare, la prima giornata del campionato di Serie A dobbiamo evidenziare…
La nuova maglia piace o non piace? Come sta succedendo, oramai, da diversi anni i tifosi rivivono periodicamente la situazione che si creò nel luglio del 1981 quando la famiglia Pontello presentò le…
Di seguito la lista completa dei 62 allenatori della storia della Fiorentina: ##### Károly Csapkay (MAG) [1926-29] #### LEGGI ANCHE
Di seguito riportiamo il testo de "LA NAZIONE" del 7 luglio 1950, in cui il sindaco di Firenze Mario Fabiani presentò alla città il progetto dell'ampliamento del "Comunale" di Firenze fino a 120.000…
La Fiorentina sta passando uno dei peggiori periodi della propria storia centenaria, ma esattamente da quando possiamo valutarne l'inizio? Secondo i "freddi" numeri possiamo farne risalire il prologo…
Molti tifosi viola si chiedono spesso quale sia l'attuale posizione media nei campionati della storia della Serie A della Fiorentina, che vanta ancora, ricordiamo, il quinto posto assoluto per punti…
Di seguito gli esiti delle stagioni della Fiorentina nelle annate post mondiale ---> Serie A - Nell'ultimo quarto di secolo la posizione media dei viola è il 9° posto 1930-31 1° Serie B [promossa in…
Compie oggi 80 anni il grande ex viola Claudio Merlo, tra gli eroi dello secondo Scudetto nel 1968-69 e vincitore di altri trofei con la maglia della Fiorentina. Questo il messaggio di auguri…
Di seguito la graduatoria completa delle presenze e delle reti segnate dai 34 giocatori della Fiorentina nelle fasi finali della Coppa del Mondo (di cui meno della metà, cioè 16, con la maglia…
Per gli appassionati della storia della Fiorentina appuntamento da non perdere quello di stasera, martedì 30 Giugno 2026, presso lo stadio di San Piero a Sieve organizzato dall’Associazione “Storia…
Sono decisamente lontani i tempi in cui la Toscana schierava mediamente dalle 16 alle 18 squadre nei 3 campionati professionistici italiani (periodo 2001-2009). Nelle annate successive il numero delle…
Una stagione senza coppe internazionali è una stagione "persa"? Stando alle statistiche degli ultimi 10 anni di Serie A sembra proprio di no, anzi, potrebbe essere un buon viatico per arrivare nelle…
Di seguito la media dei punti in campionato delle singole squadre che hanno giocato in Serie A dal 2019-20 (prime 20 posizioni) ---> LEGGI ANCHE LE POSIZIONI MEDIE IN SERIE A DELLA FIORENTINA IN BASE…
Dal 13 giugno 2001, giorno in cui la Fiorentina si impose per la sesta ed ultima volta nella sua storia in Coppa Italia, i tifosi viola (che nel frattempo subirono la "mazzata" della retrocessione e…