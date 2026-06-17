Le statistiche nel mondo del calcio non sono interessanti solo per gli appassionati. Dai numeri degli anni passati si possono trarre molte indicazioni su quello che può accadere. Ecco perché riteniamo che questi dati debbano accompagnare il vostro percorso di lettura su Violanews.com. Le statistiche su Violanews Abbiamo da sempre un'attenzione particolare per le statistiche che riguardano la Fiorentina curate da Roberto Vinciguerra. Riportiamo i dati del passato cercando di analizzare anche quelli attuali magari confrontandoli. Insieme alle statistiche per le quali ci serviamo anche di www.numericalcio.it abbiamo un occhio di riguardo per i dati storici. E non mancano su Violanews la classifica marcatori sempre aggiornata e quella del campionato di Serie A. Inoltre i dati statistici relativi alle gare giocate dalla Fiorentina: i minuti giocati dai vari calciatori e le presenze. Vi proponiamo anche le classifiche dei campionato giovanili. Infine insieme ai numeri attuali, su Violanews trovate i ricordi degli ex viola con la loro carriera.