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Statistiche

Le statistiche nel mondo del calcio non sono interessanti solo per gli appassionati. Dai numeri degli anni passati si possono trarre molte indicazioni su quello che può accadere. Ecco perché riteniamo che questi dati debbano accompagnare il vostro percorso di lettura su Violanews.com. Le statistiche su Violanews Abbiamo da sempre un'attenzione particolare per le statistiche che riguardano la Fiorentina curate da Roberto Vinciguerra. Riportiamo i dati del passato cercando di analizzare anche quelli attuali magari confrontandoli. Insieme alle statistiche per le quali ci serviamo anche di www.numericalcio.it abbiamo un occhio di riguardo per i dati storici. E non mancano su Violanews la classifica marcatori sempre aggiornata e quella del campionato di Serie A. Inoltre i dati statistici relativi alle gare giocate dalla Fiorentina: i minuti giocati dai vari calciatori e le presenze. Vi proponiamo anche le classifiche dei campionato giovanili. Infine insieme ai numeri attuali, su Violanews trovate i ricordi degli ex viola con la loro carriera.
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Serie A - Fiorentina, quarto esordio in trasferta consecutivo

R. Vinciguerra

La Fiorentina, come potevamo prevedere, giocherà fuori casa la prima partita di campionato, nello specifico all'Olimpico contro la Roma. Quello della stagione 2026-27 sarà il quarto esordio…

6 luglio 1950 lo stadio dei 120.00 a Firenze dal Mattino small

76 anni fa l'annuncio dello stadio da 120.000 posti a Firenze

R. Vinciguerra

Di seguito riportiamo il testo de "LA NAZIONE" del 7 luglio 1950, in cui il sindaco di Firenze Mario Fabiani presentò alla città il progetto dell'ampliamento del "Comunale" di Firenze fino a 120.000…